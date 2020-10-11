Комаровский спрогнозировал всплеск бронхиальной астмы у детей через полгода

Из-за частого применения дезинфицирующих средств, связанное с COVID-19, через полгода может значительно вырасти количество случаев бронхиальной астмы у детей.

Об этом рассказал врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью грузинскому каналу "Илион-ТВ". Медик отметил, что частое использование дезинфицирующих средств приводит к тому, что возникает множество устойчивых к ним бактерий.

По словам Комаровского детям не стоит злоупотреблять применением антисептиков, поскольку это снижает их иммунитет.

"Ребенок не должен жить в чистоте. Чистота – это залог аллергии. Родители этого не понимают. Чем чище руки, чем меньше контактов с микробами, тем менее тренирована имунная система", – сказал Комаровский.

По его словам, массовое использование дезинфекторов может привести к росту количества аллергических заболеваний.

"От коронавируса мало детей умрут или станут инвалидами, но то что мы через полгода-год будем иметь страшный подъем бронхиальных астм у детей, это придется нам всем расхлебывать", – отметил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский педиатр Евгений Комаровский заявил, что пандемия коронавируса в мире может стать причиной увеличения количества детей, больных синдромом Кавасаки.