Комаровский назвал три фактора, влияющих на заражение COVID-19

Доктор Евгений Комаровский перечислил факторы, которые влияют на возможность заражения коронавирусом: сам вирус, особенности человеческого организма и доза заражения.

О влиянии этих факторов Комаровский рассказал на своем канале в Youtube. Он подчеркнул, что нет ни одной волшебной таблетки, которая может защитить от заражения.

Первым фактором, по словам медика, является микроб, сам вирус, который способен вызвать болезнь.

"Второй фактор, на который мы все не можем повлиять, – это человек. Заболеет он или нет, во многом определяется состоянием иммунной системы, нашими индивидуальными особенностями. И для вируса выявлены особенности, связанные и с возрастом, и с полом, и с расой. Мы с этим родились и на эту способность бороться с вирусом повлиять не можем никак", – отметил Комаровский.

Третьим фактором, влияющим как на заражение , так и на тяжесть болезни является то, как человек встретится с вирусом.

"Просто представьте себе, вы возвращаетесь домой с работы и вас в темном переулке встретило пять бандитов. Шансов, что вы справитесь с пятью, очень мало. Но если вас встретит один бандит, возможно, вы сможете его победить или убежать", – рассказал врач.

Он пояснил, что вероятность возникновения неприятности зависит от того, с каким количеством вирусов человек встретится.

"Есть в инфекционной науке такое понятие как инфицирующая доза, т.е. количество вирусов, которое попало в организм и может вызвать болезнь. Количество вирусов определяет не только вероятность болезни, но и ее тяжесть", – подчеркнул доктор.

По его словам, вероятность заболеть и получить серьезные осложнения на открытом воздухе минимальна. А вот в закрытом непроветриваемом помещении, где много людей, заразиться очень легко.

Поэтому лучшей профилактикой, помимо соблюдения мер гигиены, Комаровский назвал регулярное проветривание и поддержание влажности воздуха.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве назвали факторы, влияющие на рост заболеваемости COVID-19 в Украине. Коронавирус распространяется из-за несоблюдения людьми рекомендаций относительно того, чтобы сделать невозможной его передачу.