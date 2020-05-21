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Комаровский назвал обязательное условие для работы детсадов

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После того, как детские сады в Украине возобновят свою работу, каждая комната в них должна быть обеспечена термометром и гигрометром.

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Кроме того, группы должны постоянно проветриваться, поскольку сквозняк минимизирует риск заражения коронавирусом. Об этом в эфире на своем YouTube-канале заявил известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Первое, что надо, чтобы открыть детские сады, – это признать всей стране, что требование к тому, как должен быть организован детский сад, – это не хотелки бабы Маши, которая работает там няней. Это обязательные условия. Не может существовать детский сад, где в каждой комнате не висят термометры и гигрометры, которые показывают нужные параметры", – отметил он.

Детсады

Детсады

"Чтобы люди понимали, что воздухообмен – это ключевой фактор инфицирования или неинфицирования. Все остальное – маски, санитайзеры, хлорка, УВЧ – это все фигня на постном масле по сравнению с воздухообменом. Там, где есть сквозняк, там нет концентрации вируса, который способен погубить человека", – подчеркнул Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в тех областях Украины, где нет роста заболеваемости коронавирусом, детские садики и общественный транспорт начнут работу уже 25 мая.

  • Он добавил, что местные бюджеты должны присоединиться к обеспечению сотрудников садов средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
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