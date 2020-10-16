Когда появляются первые симптомы COVID-19 и сколько длится болезнь: врач дал ответ

Первые симптомы коронавирусной болезни COVID-19 могут появляться через четыре-пять дней после заражения.

Об этом рассказал врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский в интервью ТСН. Однако, по его словам, инкубационный период длится до 14 дней.

"Обычно достаточно быстро (появляются симптомы COVID-19, – Ред.) – через четыре-пять дней. Но инкубационный период довольно растянут, до 14 суток. Поэтому после контакта с больным самому можно почувствовать недуг и за две недели" , – отметил он.

Врач рассказал, когда появляются первые симптомы коронавируса

Дубовский также рассказал, что обычно самой коронавирусной болезнью человек болеет до 14 суток, но в тяжелых случаях лечение может длиться до месяца.

"После этого рубежа вирус уже не выделяется, то есть человек не является заразным. Однако при наличии осложнений, например тяжелой бактериальной пневмонии, лечение может длиться до месяца", – отметил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые объяснили, почему одни люди, зараженные коронавирусом, тяжело переносят инфекцию, а другие не испытывают опасных симптомов во время COVID-19.