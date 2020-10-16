Когда появляются первые симптомы COVID-19 и сколько длится болезнь: врач дал ответ

После контакта с больным коронавирусом можно почувствовать недуг даже через две недели

Первые симптомы коронавирусной болезни COVID-19 могут появляться через четыре-пять дней после заражения.

Об этом рассказал врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский в интервью ТСН. Однако, по его словам, инкубационный период длится до 14 дней.

"Обычно достаточно быстро (появляются симптомы COVID-19, – Ред.) – через четыре-пять дней. Но инкубационный период достаточно растянут, до 14 суток. Поэтому после контакта с больным самому можно почувствовать недуг и за две недели" , – отметил он.

Врач рассказал, когда появляются первые симптомы коронавируса

Дубовский также рассказал, что обычно самой коронавирусной болезнью человек болеет до 14 суток, но в тяжелых случаях лечение может длиться до месяца.

"После этого рубежа вирус уже не выделяется, то есть человек не является заразным. Однако при наличии осложнений, таких, как, например, тяжелая бактериальная пневмония – лечение может длиться до месяца", – отметил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые объяснили, почему одни люди, зараженные коронавирусом, тяжело переносят инфекцию, а другие не испытывают опасных симптомов во время COVID-19.

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