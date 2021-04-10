Витамин С (аскорбиновая кислота) – это еще один камень преткновения и причина споров, так же, как и "вредный" кофе, и яйца "с холестерином", и вода, которую просто так выпить нельзя, а нужно четко отмерить 30 мл и сосчитать на килограмм тела.

Примерно то же с витамином С – или панацея, или "не помогает". В период пандемии, даже в моей ленте гуляли советы употреблять почти десятки граммов аскорбинки в день.

Аптеки были опустошены от витамина С, цинка и, кажется, селены.

С другой стороны, даже один из официальных учреждений здравоохранения, несколько дней назад написало, что связь между витамином С и иммунитетом не доказана.

КАК НА САМОМ ДЕЛЕ?

Витамин С в организме человека не синтезируется и почти не запасается, поэтому он должен поступать с продуктами питания, и очень желательно, чтобы в течение всего дня, а не большими порциями.

В периоды стресса (инфекция, травма, лечение, ожоги и тп) потребность в витамине С может возрастать в десятки раз.

Нужен витамин С для иммунной системы?

Да, нужен. Он стимулирует активность клеток иммунной системы – макрофагов, которые "пожирают" вирус, как только он попадает в организм, защищает от окисления другие клетки иммунной системы, активирует синтез антител, особенно, иммуноглобулинов А и М.

О важности витамина С для иммунитета свидетельствует то, что в нейтрофилах витамина С в 150 раз больше, чем в плазме крови.

Но не только для иммунной системы необходим витамин С. Без него плохо синтезируются стероидные гормоны (гормоны надпочечников, половые и т.п.), он способствует хорошему усвоению железа, нейтрализует канцерогенные нитрозамены (важно для любителей магазинной колбасы и сосисок), замедляет развитие атеросклероза, способствует транспортировке витаминов А и Е, регулирует работу нервной системы, улучшает работу печени. И крайне важен для сосудов, поскольку без витамина С не будет синтезироваться коллаген, входящий в состав всех тканей тела и сосудов, в частности, обеспечивая их прочность и непроницаемость.

Витамин С легко разрушается.

Поэтому то, что его много в зеленой петрушке, не означает, что Вы получите витамин С из петрушки, которая сутки или более пролежала в супермаркете.

Или с популярного напитка зимы – настоя шиповника.

Потому что если купить сухой шиповник, то часто можно купить такой, который женщины или бабушки сушили в горячей печи, а при высоких температурах, как и под действием солнечных лучей, витамин С разрушается мгновенно.

Дефицит (гиповитаминоз) витамина С розвивается постепенно: через 1-3 месяца, а глубокий дефицит (авитаминоз) – то уже цинга, и, к счастью, его почти нет, разве что у человека есть серйозные заболевания слизистой оболочки желудка и кишечника.

НО.

Огромная доза витамина С, в лучшем случае, сделает витаминизированной Вашу мочу, в худшем – может спровоцировать нарушение работы почек, стимулировать образование "песка" и "камней".

Поскольку за один прием усвоиться может максимум 500 мг витамина С, поэтому его нужно "растягивать" на весь день и получать из разных источников, в которых есть еще другие ценные биологически активные молекулы.

Более того, витамин С вот так вот из белых или оранжевых таблеточок просто не усвоится, потому что он "работает" только в паре с биофлавоноидами, цветными пигментами, которые сопровождают витамин С в естественном мире.

Где можно найти витамин С:

настой сухого шиповника

перец сладкий

смородина

облепиха

зелень петрушки

укроп

капуста всех сортов

гробиня красная

хрен

щавель

зеленый лук

цитрусовые

малина, крыжовник, вишня и т.д.

Но если рацион не так разнообразен, в период риска простуд можно принимать и дополнительно, но опять, повторю, в комплексе с биофлавоноидами.

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