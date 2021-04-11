Китай признал свои вакцины против коронавируса недостаточно эффективными

Антонина Карташева Здоровье 17:05, 11.04.2021 Обновлено: 17:24, 11.04.2021
Миллионы доз китайской вакцины распределили по миру

В Китае признали свои вакцины от коронавируса недостаточно эффективными, заявив о низких показателях защиты.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на выступление главы Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу, который отвечает за медицинские вопросы в стране.

"Китайские вакцины не имеют очень высоких показателей защиты", – сказал Гао Фу.

Сейчас власти рассматривают вопрос, стоит ли использовать вакцины различных технических производств для процесса иммунизации. Также отмечается, что Пекин уже распределил сотни миллионов доз препарата в другие страны, пытаясь вызвать сомнения в эффективности западных вакцин.

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • в конце 2020 в Китае прививки экспериментальной вакциной от коронавируса производства национальной фармацевтической группы Sinopharm получили почти миллион человек.

  • Вакциной против коронавируса от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech в США хотят начать прививать подростков 12-15 лет. Соответствующую заявку производители направили американском медицинском регулятора.

Комментировать
Здоровье

Смотрите также

В Одессе умер воин ВСУ, переживший снайперское ранение на Донбассе

В Нидерландах обнародован перехват разговоров подозреваемого в сбитии МН17 о российском "Буке"

Песков снова заговорил о "гражданской войне" в Украине и заявил, что Россия не бросит русскоязычных

США и Великобритания потребовали отвести войска РФ от границы с Украиной

На Киевщине задержали мужчину, который застрелил аиста ради развлечения