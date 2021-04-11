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Китай признал свои вакцины против коронавируса недостаточно эффективными

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Миллионы доз китайской вакцины распределили по миру

Миллионы доз китайской вакцины распределили по миру

В Китае признали свои вакцины от коронавируса недостаточно эффективными, заявив о низких показателях защиты.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на выступление главы Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу, который отвечает за медицинские вопросы в стране.

"Китайские вакцины не имеют очень высоких показателей защиты", – сказал Гао Фу.

Сейчас власти рассматривают вопрос, стоит ли использовать вакцины различных технических производств для процесса иммунизации. Также отмечается, что Пекин уже распределил сотни миллионов доз препарата в другие страны, пытаясь вызвать сомнения в эффективности западных вакцин.

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • в конце 2020 в Китае прививки экспериментальной вакциной от коронавируса производства национальной фармацевтической группы Sinopharm получили почти миллион человек.

  • Вакциной против коронавируса от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech в США хотят начать прививать подростков 12-15 лет. Соответствующую заявку производители направили американском медицинском регулятора.

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Автор
Антонина Карташева Антонина Карташева
Тема
Вакцинация в Украине и мире
Тег
Вакцина от коронавируса
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