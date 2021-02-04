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Инфекционист назвал лучшие тесты на COVID-19, которые распознают новые штаммы

1.6т
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Все широко используемые тесты на коронавирус способны обнаруживать новые штаммы COVID-19, однако ПЦР-тестирование является наиболее точным.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Виктор Петров. "Пока что все эти тесты являются абсолютно актуальными, чувствительными. Их можно использовать", – заверил он.

Медик озвучил свой "рейтинг" тестов на COVID-19:

  • 1. ПЦР-тест

"Если речь идет о ПЦР-тестировании, то оно ловит саму РНК, независимо от того, мутированная она или нет. Этот тест на первом месте по чувствительности", – заметил медик.

  • 2. Тест на антиген

"Если мы говорим об антиген-тесте, который делается из носа и который достаточно распространен в Украине, то он также ловит даже мутировавшие штаммы. Потому что выявляется так называемый вирусный белок. То есть мы обнаруживаем компоненты вируса на слизистой оболочке. Его чувствительность несколько меньше, чем ПЦР-тестирования, но все равно он достаточно достоверен", – говорит Петров.

  • 3. ИФА-тест на антитела

"По сути, он является ретроспективным анализом, когда мы получим информацию на 7-10 день заболевания. И это для нас, врачей, очень часто не слишком актуально", – сказал врач.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который торговал поддельными справками о негативном ПЦР-тесте. За "справку" он просил по 500 грн.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Коронавирус Прямая трансляция Эфиры Obozrevatel TV Новости Obozrevatel TV Итоги
Место
Украина
Теги
ПЦР тест тесты
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