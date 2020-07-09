Чтобы уберечь себя от укусов клещей, необходимо, собираясь на природу или пикник, обязательно пользоваться репеллентами – средствами, которые применяют для отпугивания насекомых.

Об этом рассказал инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский в интервью "Фактам". По его словам, подойдет даже обычное средство против комаров. Оно действует кратковременно и быстро улетучивается, поэтому повторять обработку следует каждые час-полтора.

Как отметил Дубровский, если клещ все же укусил, вернувшись домой, нужно сразу же снять и постирать одежду, а также принять душ.

Как уберечься от клещей: инфекционист назвал простой способ zecken.de

"Клещ редко кусает сразу, а ищет место на теле человека, где темно и тихо – в подмышке, под коленом, за ухом, на спине. Там тонкая и незащищенная кожа. Первое, что нужно сделать, вернувшись домой после пикника или прогулки по лесу, снять одежду, хорошо осмотреть себя и близких. Принять душ, постирать одежду", – рассказал он.

Отметим, репелленты – вещества, которые своим запахом отпугивают насекомых.

Они бывают двух видов:

наносятся только на кожу (кремы, гели. лосьоны, карандаши, эмульсии и салфетки);

наносятся на кожу и на одежду (аэрозоли и спреи).

Преимущества нанесение репеллента на одежду:

действие длится несколько суток;

токсический эффект на человека минимален.

Репелленты с высоким содержанием токсичного вещества отпугивают клещей, но не убивают. Для защиты от клещей более эффективны специальные акарицидные средства.

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