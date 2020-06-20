Как правильно загорать и уберечься от солнечных ожогов: появились простые советы

Для того, чтобы безопасно для здоровья загорать летом на солнце врачи советуют заранее позаботиться о средствах для безопасного загара, чтобы не получить солнечные ожоги.

Как пишут Українські Новини, вследствие солнечных лучей может развиться заболевание – фотодерматоз. Он проявляется в виде покраснения и воспаления кожи. Более сильное воспаление проявляется через 10-12 часов и держится 4-5 дней – это ожог первой степени.

Если кожа очень светлая, нужно наносить солнцезащитный крем с SPF (фактор защиты от лучей) не менее 50. Если кожа не такая чувствительная, то в первые дни можно использовать с SPF 50, а затем 30. На пляже под лучами солнца нужно обновлять солнцезащитное средство один раз в 1,5-2 часа.

Крем наносить за 30 минут до выхода и непосредственно перед выходом.После выхода из воды нужно повторно нанести крем на кожу. Детям нужно наносить крем с минимальным солнцезащитным фактором 30.

Также можно принять холодный душ или ванну, чтобы снизить температуру кожи. Если вода вызывает дискомфорт, то лучше сделать компрессы из полотенца.

На пораженную кожу нужно наносить охладительные увлажняющие средства на водной основе. Однако, в составе средства не должно быть спирта, он будет раздражать кожу.

Также можно использовать лосьоны с витамином В5-пантенолом, маслом карите и цинком в составе. Увлажнять пораженную кожу нужно 3-5 раз в день.

Чтобы получить красивый загар и уберечься от солнечных ожогов, врачи рекомендуют принимать солнечные ванны в период с 8 до 11 утра и с 16 до 19 вечера.

Также врачи предостерегают, от прямых солнечных лучей следует оберегать детей до 3-летнего возраста. Даже если ребенок находится в тени, следует наносить каждые 2 часа на кожу солнцезащитный крем. Также нужно пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания организма.

Как сообщал OBOZREVATEL, маску нужно обязательно носить даже в жару, несмотря на неудобство особенно во всех местах, где есть большое скопление людей.

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