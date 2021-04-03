Больше месяца я почти каждые выходные "наматываю" до 2 000 км к маме в Ужгород и обратно в Киев, и с начала рабочей недели снова впрягаюсь в работу. Половину этой рабочей недели вынуждена была работать онлайн из Ужгорода.

Маме 80 лет, переболела ковид, и, хотя имеет антитела, анализы в норме, восстановление идет волнами.

Для нее, как и для всех, кто переболел, сейчас очень важна качественная реабилитация: питание, сон ночью и короткий днем, прогулки на свежем воздухе (сегодня впервые "выгуляла" и даже выпили на улице кофе "на вынос").

Пациенты, перенесшие ковид, обращаются с самими разными жалобами и осложнениями, нередко – через несколько месяцев после болезни.

Сильная усталость, головная боль, проблемы с концентрацией внимания.

Плохой сон и бессонница.

Тревога, страхи, депрессия и панические атаки.

Проблемы с пищеварением (часто поносы).

Одышка, тахикардия и боли за грудиной.

Вирус имеет нейротропнисть и нейротоксичность, поэтому нередко развивается аносмия – потеря обоняния, головные боли, нарушения сна, когнитивные нарушения, резкое снижение работоспособности.

COVID часто сопровождается депрессией и мышечной слабостью.

Депрессия провоцирует избыточный выброс гормонов стресса надпочечниками, кортизола, который подавляет иммунную систему, а также нарадреналина и адреналина, которые подавляют активность лимфоцитов, иммунных клеток.

Поэтому прогулка и легкие дозированные физические нагрузки, дыхательная гимнастика уменьшают содержание стрессовых гормонов в крови, также хорошо влияют на астению и депрессию.

Если к ковиду Вы не были сторонником здорового образа жизни, то именно теперь пришло Ваше время: бросьте курить, откажитесь от алкоголя, начните питаться не только вкусно, но и полезно.

ЕДА

Жирные сорта рыбы, мясо птицы, мягкие яйца, кисломолочные продукты, авокадо, листовая зелень, черный шоколад, хлеб из муки грубого помола, гречка, перловка и геркулес, чай из шалфея и имбиря, пробиотики (квашеные продукты, напиток или настой из корня цикория).

Может быть дополнительный прием витаминов А, В6, В9, В12, С и Д, в количествах, рекомендованных дневной нормой (рекомендации по поливитаминной терапии Европейской ассоциации клинического питания и метаболизма (ESPEN).