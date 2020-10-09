Как можно побороть страх полетов: советы от экспертов

Страх полетов на самолетах – распространена фобия, которая может испортить не одно путешествие. Но существуют действенные способы побороть страх.

Как пишет Express.co.uk, психолог Нильс Эек объяснил, что, прежде всего, нужно разобраться, на чем основывается страх. Основной причиной подавляющего большинства случаев аэрофобии он назвал ощущение отсутствия контроля за ситуацией в небе.

Пилот Патрик Смит в своей книге "Конфиденциально из кабины пилота" (Cockpit Confidential) успокаивает читателей относительно такого явления, как турбулентность. Он отметил, что хотя турбулентность и может вызвать ощущение, что самолет мгновенно опускается на "сотни футов", на самом деле это не так. По его словам, люди имеют привычку преувеличивать даже самые простые свои ощущения во время полета. Поэтому высота, скорость лайнера и углы наклона для большинства пассажиров кажутся более опасными, чем есть на самом деле.

Эек посоветовал тем, кто волнуется во время полета, закрыть глаза и сделать глубокий вдох.

"Напомните себе, что страх в первую очередь связан с тем, что вы не контролируете ситуацию, но есть бортпроводники и пилот, которые позаботятся о вашей безопасности", – сказал психолог.

Он добавил, что в случае сильного страха, который не исчезает, стоит попробовать когнитивно-поведенческую терапию.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно исследованию ООН, люди во всем мире больше всего боятся изменений климата, коррупции, бедности и конфликтов.

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