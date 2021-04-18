Инфекционист рассказала, можно ли вакцинироваться диабетикам, аллергикам и кормящим мамам

Вакцинироваться от коронавируса можно людям с сахарным диабетом, аллергикам и даже мамам, которые кормят.

Об этом "ТСН" рассказала инфекционист, експерт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова. Она отметила, что вакцинироваться от коронавируса должны все.

"Сахарный диабет – одно из очень опасных заболеваний в плане коронавируса, который может на него наслоиться. Поэтому, если есть сахарный диабет, то нужно вакцинироваться и от COVID-19, и от гриппа, и от пневмококковой инфекции", – отметила Булавинова.

Также она добавила, что можно вакцинироваться, если вы кормите грудью. В частности, и от коронавируса тоже. А если вы аллергик, то нужно сказать врачу на что именно у вас аллергия, тогда он решит какая вакцина вам лучше подойдет.

"Единственным настоящим противопоказанием к вакцинации от COVID является анафилактический шок на предыдущую первую дозу вакцины", – добавила врач.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине в воскресенье, 18 апреля, начали вакцинировать людей препаратом от американской компании Pfizer. Первыми прививки от COVID-19 этой вакциной получили подопечные психоневрологического интерната в Бородянке Киевской области.

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