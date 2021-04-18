Инфекционист объяснила, как распознать новый штамм коронавируса у детей

В Украине все больше детей начали болеть на коронавирус. В общем болезнь поражает желудочно-кишечный тракт, поэтому родителям советуют внимательнее следить за самочувствием ребенка.

Об этом ТСН рассказала детский инфекционист из Кривого Рога с 40-летним стажем Светлана Куницына. По ее словам, у детей в последнее время фиксируют тяжелые формы болезни.

"У детей, гораздо чаще чем у взрослых, фиксируется поражения желудочно-кишечного тракта. Основные проявления считаются респираторные, по типу респираторной инфекции с осложнением по типу пневмонии. Но и желудочно-кишечный синдром тоже считается характерным. Если у взрослого населения он встречается реже, то у детей гораздо чаще. Иногда даже фиксируются формы, когда респираторный синдром вообще отсутствует, а проявляется только пищеварительными расстройствами", – подчеркнула врач.

По ее словам, также у детей, которые подхватили коронавирус, могут фиксироваться кожно-слизистые изменения:

красные щеки,

выраженный конъюнктивит,

покраснение глаз и отек век,

высыпания на коже,

"Клубничный язык".

Кроме того врач отмечает, что не все дети могут сказать о своей головной боль или потере обоняния, поэтому родителям любое проявление респираторного заболевания надо расценивать как потенциальную коронавирусную инфекцию.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на протяжении последних месяцев в маленьких пациентов медики чаще фиксировали течение болезни с осложнениями даже после выздоровления. Среди начальных проявлений инфицирования COVID-19 могут быть признаки общей интоксикации, дисфункция желудочно-кишечного тракта и нарушение работы органов дыхания.

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