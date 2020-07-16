Иммунолог сказал, почему важно делать прививки от гриппа при пандемии COVID-19

Прививка от гриппа не защищает людей от COVID-19, но поможет разгрузить медицинскую систему в осенний период, когда ожидается вторая волна пандемии.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом в интервью "Гордону" заявил доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий. Он уточнил, что в противном случае больницам придется одновременно принимать пациентов и с коронавирусом, и с гриппом.

Иммунулог Лапий призвал украинцев сделать прививки от гриппа. Фото gordonua.com

"Сейчас нужно говорить вот о чем. Во всех странах (а в Украине особенно сильно) снизился уровень рутинной вакцинации. Такая ситуация отмечается из-за эпидемии коронавируса. Но если говорить о других странах, то они хотя бы раньше имели достаточно высокий уровень охвата населения вакцинацией, а Украина продолжительный период не достигала должного уровня", – отметил врач.

Лапий привел заявление Минздрава о резком падении объемов вакцинации в апреле 2020 года.

"А учитывая, что осенью высока вероятность второй волны COVID-19 и еще будет грипп, мы физически не сможем обеспечить выполнение календаря прививок до конца текущего года. Это особенно критично в отношении кори. Случаи заболевания в Украине есть и сейчас. С начала 2020 года официально зарегистрировано более 400 случаев. При настолько низком охвате населения вакцинацией вполне вероятно, что мы можем получить еще и вспышку кори в Украине", – сказал он.

Специалист рекомендует украинцам максимально мобилизоваться пройти вакцинацию, пока межсезонье и хватает доз.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-иммунолог, ревматолог, эпидемиолог Людмила Смолина заявила, что в Украину могут прийти птичий и свиной гриппы, вместе с коронавирусом они несут немалую угрозу.