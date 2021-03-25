Иммунолог рассказал о преимуществах вакцины СoronaVac из Китая

Вакцина китайского производства СoronaVac, первую партию которой в Украину отправили 25 марта, позволит сделать прививки людям из малонаселенных районов, а также с ограниченными возможностями.

В этот же день ожидается поставка сотен тысяч доз препарата от компании Sinovac Biotech из Китая. Об этом в комментарии "Гордону" заявил член национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий.

"Мы ожидаем, что сегодня в Украину прибудет 700 тыс. доз вакцины СoronaVac китайского производства (во всяком случае так было анонсировано). А в общем достигнута договоренность о поставке 1,9 млн доз этой вакцины. Она в шприц-дозах, то есть в упаковке инъекция для одного человека. Это сильно упрощает ситуацию. Не нужно собирать пациентов", – отметил он.

Лапий рассказал о плюсах вакцины СoronaVac, которую поставят в Украину из Китая

Он подчеркнул, что поставка китайской вакцины позволяет решить проблему дефицита шприцов. Речь идет о вакцинации маломобильных групп населения, лиц с ограниченными физическими возможностями, пациентов, которые находятся дома, людей в районах с низкой плотностью населения.

"Мы же не можем приехать с 10-дозным флаконом, привить одного человека и выбросить флакон. Нельзя привозить и открытый – ВОЗ категорически против такого. СoronaVac снимает эту проблему. В чем еще плюс? В мире наблюдается дефицит шприцов и иголок, потому что сумасшедшие темпы вакцинации. То, что вакцина приходит в упаковке "шприц-иголка", для нас решает множество проблем", – подытожил Лапий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина с этой недели перешла на следующий шаг в рамках второго этапа кампании по вакцинации против коронавируса. Прививки теперь будут делать и семейным врачам, а вскоре также украинцам старше 80 лет.

Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Минздраву быстрее вакцинировать против COVID-19 тех украинцев, которые записались на прививку через мобильное приложение Дія.

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