Иммунитет к COVID-19 после легкой формы может сохраняться дольше, – ученые

У пациентов, которые переболели коронавирусом в легкой форме или бессимптомно, может сохраняться долговременный иммунитет к заболеванию.

К такому выводу пришли британские ученые. Результаты их исследования опубликованчы в журнале Science Immunology. Отмечается, что специалисты изучили данные 136 медработников лондонских больниц. 76 из них перенести коронавирус в бессимптомной или легкой форме. Исследователи проанализировали ответы на антитела и Т-клетки.

Как выяснилось, даже спустя 16-18 недель после COVID-19 у 89% медицинских работников все еще были нейтрализующие антитела.

Как отметила автор исследования и профессор вирусной патологии в Институте Близард при Университете Королевы Марии в Лондоне доктор Коринна Паде, это доказательство стойких антител и Т-клеточного иммунитета к SARS-CoV-2, "которого многие ждали".

При этом, исследователи подчеркнули, что на данном этапе неизвестно, как долго может сохраняться иммунитет, ведь участников проверяли только через несколько месяцев после их заражения.

"Замечательное число, около 90 процентов людей, обладают совокупной силой сильных антител, которые предотвращают проникновение вируса, в сочетании с реакциями Т-клеток на различные части вируса, препятствующие его выживанию", – пояснила Паде.

Как писал OBOZREVATEL, исследование, проведенное в Университете Монаша (Австралия) показало, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться до 8 месяцев.

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