Украинцев просят спасти жизнь 4-летней девочке со страшным диагнозом

Украинцев просят спасти жизнь четырехлетней Еве Юхман, у которой диагностировали лимфому с поражением костного мозга.

Девочке нужно пройти лечение за границей и провести дорогостоящую операцию – 200 тысяч долларов. Родители ребенка просят помочь спасти жизнь их ребенку.

Ева Юхман

Реквизиты для помощи:

Получатель Юхман Юрий Михайлович IBAN UA613220010000026203307239495 ИНН/ЕГРПОУ 2781405893 Назначение платежа Для пополнения карты 4441114450881196, Юхман Юрий Михайлович, 2781405893

Карточный перевод на карту ПриватБанка 5363 5420 1200 8257

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев просят помочь в реабилитации трехлетнего Михаила Заводаева, которому врачи поставили диагноз ДЦП 4-го уровня.

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