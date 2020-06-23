Женские яйцеклетки оказались разборчивы в выборе сперматозоидов

Ученые выяснили, что женская яйцеклетка достаточно придирчивая – чьи-то сперматозоиды её устраивают, а чьи-то – нет и это решение принимается не всегда в пользу постоянного партнера

К такому выводу пришли специалисты из Стокгольма и Манчестера, результаты их исследования опубликованы в Proceedings of the Royal Society. Если она говорит "да", то "аромат" притягивает к себе примерно на 20-40% больше "народа". Соответственно, увеличивается вероятность начала новой жизни.

Исследователи взяли яйцеклетки и сперматозоиды в общей сложности 60 пар и "познакомили" их друг с другом. Выяснилось, что во время оплодотворения яйцеклетка может "привлекать" сперму для того, чтобы повысить шансы зачатия, а может этого не делать.

"Фолликулярная жидкость одной самки лучше притягивала сперму одного самца, в то время как фолликулярная жидкость другой самки лучше притягивала сперму другого самца. Это доказывает, что взаимодействие между человеческими яйцеклетками и сперматозоидами зависит от физиологии партнеров, а не только от их собственного выбора", – пояснил член Академии Валленберга Джон Фитцпатрик.

Это означает, что яйцеклетка не всегда согласна женщиной в выборе партнера. Исследователи обнаружили, что не смотря на постоянные отношения, яйцеклетка может привлекать сперму не от своего партнера, а от другого мужчины. Это решение полностью лежит на женской яйцеклетке, так как у сперматозоидов есть только одна функция – оплодотворять, им нет смысла быть разборчивыми. В свою очередь яйцеклетки собирают высококачественную или генетически совместимую сперму.

По мнению Фицпатрика, это исследование продвинет вперед сферу лечения бесплодия и, возможно, решит "необъяснимые" случаи отсутствия беременности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученные установили, что женщины все чаще откладывают беременность и замораживают свои яйцеклетки ради того, чтобы найти идеального отца

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