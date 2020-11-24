Во Львове из женщины вырезали 6-килограммовую опухоль. Фото 18+

Пациентку уже выписали из больницы

Удалить опухоль было сложно, поскольку она вросла в некоторые органы

Во Львове хирурги удалили у 49-летней женщины опухоль, которая весила более 6 килограмм.

Как сообщается на странице Львовской клинической больницы скорой помощи в Facebook, образование занимало всю брюшную полость женщины, а его размеры составляли 45х25х18 см (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Операция прошла успешно. Источник: Facebook Львовской клинической больницы скорой помощи

"Жительница Львова обратилась с жалобами на постоянную слабость, головокружение и гинекологические кровотечения. Из-за избыточного веса женщина не чувствовала, что внутри у нее может быть опухоль такого размера. Проведя обследование, медики обнаружили, что это миома матки больших размеров", – отметили медики.

Врачи оперировали женщину два часа. Источник: Facebook Львовской клинической больницы скорой помощи

По их словам, операция была сложной. Узлы опухоли располагались возле других органов, они вросли в жировую ткань кишечника.

Врачи вырезали опухоль весом более 6 кг. Источник: Facebook Львовской клинической больницы скорой помощи

Несмотря на это, удалить ее удалось всего за два часа.

На следующий день пациентка смогла самостоятельно передвигаться, а 20 ноября ее выписали.

Опухоль достигла размеров 45х25х18 см. Источник: Facebook Львовской клинической больницы скорой помощи

Как сообщал OBOZREVATEL, в российской Тюмени хирурги удалили у 10-летней девочки двухкилограммовую опухоль с фрагментами зубов и волосами.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся