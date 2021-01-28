Всемирная организация здравоохранения объявила январь месяцем осведомленности о раке шейки матки. Но об этом важно знать не только женщинам, но и мужчинам репродуктивного возраста и родителям подростков.

Рак шийки матки викликають віруси папіломи людини (ВПЛ). Інфікування ними також може призводити до раку піхви, ротової порожнини, анального отвору та статевого члена. Про рак шийки матки говорять найбільше, бо інфікована ВПЛ жінка має у 6 разів вищий ризик захворіти, ніж незаражена. Ба більше, майже всі випадки цього онкологічного захворювання викликані інфекцією вірусом папіломи людини.

Більшість інфекцій ВПЛ проходять безсимптомно і повністю зникають через кілька місяців після зараження. Лише деякі типи папіломавірусів можуть переходити в хронічну форму та викликати онкологічні захворювання.

У жінок із ослабленою імунною системою рак шийки матки розвивається через 5 – 10, а здорових – через 10 – 15 років. Він є четвертим за частотою злоякісним захворюванням серед жінок по всьому світі і характеризується високим рівнем смертності. Паралельне інфікування іншими збудниками статевих інфекцій також збільшує ризик розвитку злоякісного новотвору. Це може бути хламідіоз, гонорея, або вірус простого герпесу. Додатковим фактором ризику є тютюнопаління.

Окремо винесу ще один фактор ризику, що перекреслює совєцький міф, який хоч раз доводилося чути мало не кожній жінці у кабінеті гінеколога. Йдеться про коронне “Народиш – пройде”. Воно само не пройде, а у випадку папіломавірусної інфекції може й погіршитися. ВООЗ підкреслює, що кількість вагітностей, а також ранні пологи збільшують ризик розвитку раку шийки матки у інфікованих ВПЛ жінок.

То як можна цьому зарадити?

Найкращим засобом є попередження інфікування вірусом папіломи людини та регулярні перевірки. Попереджувати інфекцію слід ще до початку статевого життя підлітків. Тут відповідальність лягає на батьків. Їм слід поінформувати дитину про ризики зараження інфекціями, які передаються статевим шляхом, та важливість використання презервативів при кожному статевому контакті з непостійним партнером. Але навіть людина, якій ви безмежно довіряєте, може мати хронічну інфекцію. Тому обом партнерам слід хоча б раз на рік перевірятися на наявність небезпечних статевих захворювань.

Вакцинація – це найкращий метод розв’язання проблеми ВПЛ. Щеплення радять робити дівчаткам та хлопчикам у віці 9 – 14 років. Тобто до початку статевого життя. Але якщо ви не вакциновані, то ніколи не пізно звернутися до сімейного лікаря та захистити себе від небезпечної інфекції.

Усі жінки після 30 років мають регулярно відвідувати гінеколога та проходити скринінги на рак шийки матки. Це дозволить виявити та вчасно пролікувати передраковий стан і уникнути злоякісної пухлини. Скринінг також може виявити рак на ранній стадії, коли лікування цього захворювання ще може бути досить ефективним. Регулярність тестування залежить від виду тесту, який застосовує ваш лікар, тому краще це питання обговоріть із ним.