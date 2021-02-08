В ВОЗ ответили, может ли вакцина от COVID-19 вызывать бесплодие

Во Всемирной организацией здравоохранения назвали "слухами" информацию в сети о том, что вакцина против COVID-19 может вызывать бесплодие.

Подобные опасения не соответствуют действительности. Об этом 7 февраля заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен, передает пресс-служба организации.

"Вакцины, которые мы прививаем, не могут вызывать бесплодие. Это слухи, циркулирующие вокруг многих разных вакцин, и эти слухи не соответствуют действительности. Не существует ни одной вакцины, вызывающей бесплодие", – сказала она в интервью.

Представитель ВОЗ объяснила, что вакцины состоят из различных элементов, каждый из которых тестируется сначала на животных, а потом на людях. Только после этого вакцина может быть использована для иммунизации общества. При этом каждый препарат проходит оценку безопасности, в том числе и в ходе промышленного производства.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в тунце нашли вещество, способное убить коронавирус. Об этом стало известно в ходе исследования ученых из колледжа пищевых наук и инженерии Бохайского университета в Китае.

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