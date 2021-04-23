В Киеве гинеколога заподозрили в ошибке на операции, из-за которой женщине удалили матку

В Киеве сообщили о подозрении акушер-гинекологу частной клиники, который, по данным следствия, допустил ошибку во время операции и его пациентке пришлось удалить матку.

Об этом Киевская городская прокуратура сообщила 23 апреля на странице в Facebook. Уточняется, что инцидент произошел в августе 2019 года.

Во время досудебного расследования выяснилось, что женщина попала в частную клинику на 41 неделе беременности.

Медик во время кесарева сечения допустил ошибку, из-за чего пациентка получила повреждение. Оно привело к осложнениям после операции и в итоге женщине пришлось удалить матку.

Врачебная ошибка во время кесарева сечения. Источник: freestocks.org: Pexels freestocks.org: Pexels

Врачу сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК.

Если вину подозреваемого врача доведут в суде, ему грозит лишение свободы на 2 года или исправительные работы на тот же срок, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

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Скриншот

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Херсонской области в роддоме погибла женщина и новорожденная девочка. Причастные к трагедии медики остались безнаказанными и продолжили принимать пациентов. Муж погибшей рассказал, что его жена скончалась от потери крови, ребенок – от нехватки кислорода.

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