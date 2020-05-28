Бывшая министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун развенчала самые популярные мифы о менструации.

На своей странице в Facebook она отметила, что причиной появления этих мифов стала плохая осведомленность людей, а это мешает женщинам правильно заботиться о себе.

Также Супрун напомнила, что 28 мая – Всемирный день менструальной гигиены.

Супрун развенчала топ-5 популярных мифов о критических днях parashistay.ru

Прежде всего, подчеркнула она, менструальные боли не нужно терпеть. К тому же они могут свидетельствовать о серьезной болезни, которую нужно безотлагательно лечить.

"Дисменорея (болезненные менструации) по разным данным испытывают 45-95% женщин, и большинство не обращаются к врачу, потому что не верят, что им могут помочь. Они молча терпят боль в животе, тошноту, сильную усталость, а если пожалуются, то часто получают в ответ удивленный взгляд и фразу "Не может быть так больно, это же месячные"", – пишет она.

Супрун отметила, что не каждый гинеколог способен помочь справиться с проблемой, уверяя, что боль - это нормально и надо только родить ребенка. Хотя менструальные боли может свидетельствовать о серьезной болезни, которую надо лечить безотлагательно.

Сексом во время менструации можно заниматься, убеждена бывшая министр, но есть несколько нюансов.

Так, во время менструации возрастает риск заболеть ВИЧ, гепатитом и другими инфекциями, которые передаются половым путем, поэтому секс должен быть защищенным презервативом.

"Не забывайте, что риск забеременеть остается всегда. Может быть так, что овуляция у женщины начнется рано - даже в первые дни цикла, а сперматозоиды, которые попали во время полового акта в организм женщины, могут выжить и до 7 дней. Оргазм помогает снимать боль во время менструации - в это время в организме женщины выделяются нейромедиаторы удовольствие и обезболивания. Однако, этого состояния можно достичь при различных вариантах сексуального контакта, включая мастурбацию", – подчеркнула Супрун.

Использование менструальных чаш безопасно, они могут быть альтернативой одноразовым способам зашиты от протеканий во время менструации.

По мнению Супрун, это будет более экологично, в отличии от прокладок. Она привела в пример исследование, согласно которому даже 20% тех, кто перешел бы на менструальные чаши снизили бы количество отходов на 100 тысяч тонн в месяц (в странах ЕС).

Однако остается вопрос безопасности их использования. Супрун призналась, что не так много было исследований на эту тему, однако если их все систематизировать, то можно прийти к выводу, что менструальные чаши являются безопасным вариантов. При этом фиксировались и побочные явления, например, влияние на микрофлору влагалища и опасность плохих санитарных условий.

"Если вы готовы перейти на более экологичный способ защиты, обязательно посоветуйтесь со своим врачом относительно особенностей вашего организма. Квалифицированный специалист поможет взвесить все за и против. Если вы решите пользоваться чашей, не пренебрегайте правилами безопасности", –отметила Супрун.

ПМС существует, независимо от того, признают его люди или нет.

"Перед менструацией в организме женщины меняется уровень гормонов, может вызвать физические и психологические изменения. Они более известны как ПМС (предменструальный синдром). Это сложный комплекс симптомов, связанных с гормональным балансом. ПМС может иметь довольно неприятные проявления - изменения настроения, усталость, головная боль, бессонница, боли внизу живота и акне", – пояснила Супрун.

Она напомнила, что есть разные способы облегчения симптомов предменструального синдрома - от медикаментозных до психотерапевтических. Обсудить эту тему стоит со своим врачом.

Менопауза (климакс) не является концом жизни.

"Это завершение репродуктивного возраста. Но никак не жизни: активной, половой, творческой, здоровой. К счастью, благодаря вакцинации, гигиене и превентивной медицине до менопаузы можно дожить, и жить в ней долго и, если быть внимательными к себе – полноценно", – подчеркнула Супрун.

Ранее OBOZREVATEL писал, что бег на беговой дорожке несколько раз в неделю может облегчить боль во время менструации.

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