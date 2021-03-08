Репродуктолог развеяла мифы о противозачаточных таблетках

Врач-репродуктолог Ксения Хажиленко развенчала миф о том, что длительный прием женщинами противозачаточных таблеток может уменьшать резерв яичников.

На своей странице в Facebook она отметила, что такой миф пришел на смену другому, обратному: противозачаточные таблетки сохраняют резерв. Однако, она напомнила, что такие препараты работают путем подавления овуляции.

"Работа яичника устроена таким образом, что одновременно с фолликулом, который выбивается вперед, до овуляции, ежемесячно еще около тысячи фолликулов на очень раннем этапе своего развития атрезируются (погибают)", – написала врач.

Таким образом, по ее словам, угнетение овуляции таблетками сохраняет одну яйцеклетку, однако не сохраняет остальные.

"Это вполне естественно, ведь яичник не готовит заранее фолликулы для потенциальной овуляции, как это бывает в обычном естественном ритме. Более того, любимый нами антимюлеров гормон (АМГ) также будет немного меньше, по тем же причинам. Ведь производится он именно тем, "подготовительным" пулом фолликулов, которые находятся в положении выбиться в лидеры в ближайшие месяцы", – отметила Хажиленко.

По ее словам, обычно нормальный процесс фолликулогенеза восстанавливается в течение 2-3 месяцев.

"Природа не любит лишних необоснованных энерготрат: не хочешь овулировать – твое дело, а я придержу ресурс для лучших времен. Однако долго держать его не получается, ведь процессы жизнедеятельности в яичнике беспрестанные, как и движение солнца по небосводу, и то, что должно по высшим предписаниям погибать – погибнет независимо от нашего желания или контрацептивного влияния", – сказала она.

Врач также подчеркнула, что по окончании приема таблеток восстановление овуляции и вида яичников преимущественно происходит быстро– современные контрацептивы содержат очень сдержанные дозы гормонов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Богучаре Воронежской области женщина родила здоровую девочку, выносив ее при внематочной беременности.