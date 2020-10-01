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/ Гинекология

Нерегулярные менструации могут быть связаны с риском ранней смерти – ученые

1.2т
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Ученые из США выяснили, что нерегулярные или слишком длинные менструальные циклы у женщин в подростковом или взрослом возрасте могут быть связаны с большим риском ранней смерти.

Соответствующее исследование об этом опубликовано в журнале BMJ. Ученые уточнили, что женщины с такими гормональными сбоями имеют повышенный риск уйти из жизни до 70 лет.

Во время исследования, ученые проанализировали анамнезы 79 505 женщин. Средний возраст участниц составлял 38 лет. В начале исследования у них не было сердечно-сосудистых заболеваний, рака или диабета.

Нерегулярные менструации могут быть связаны с риском ранней смерти – ученые

kleo.ru

За женщинами наблюдали в течение 24 лет. Они сообщали об обычной продолжительности и регулярности своих менструальных циклов в возрасте 14-17 лет, 18-22 года и 29-46 лет.

За этот период медики зафиксировали 1 975 преждевременных смертей. Из них 894 произошли от рака и еще 172 от сердечно-сосудистых заболеваний.

После корректировки результатов с учетом возраста, веса и образа жизни, исследование показало, что у женщин с нерегулярными менструациями в возрасте от 29 до 47 лет вероятность ранней смерти почти на 70% выше.

И женщины, у которых между началом каждой менструации более 40 дней, также сталкиваются с гораздо большим риском, чем женщины с продолжительностью цикла от 26 до 31 дня.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, что нельзя делать во время менструации.

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Автор
Ольга Липич Ольга Липич
Тема
Медицинский справочник
Место
США
Теги
медицина исследование
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