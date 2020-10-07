Как известно, одноразовые прокладки из супермаркета - самое популярное средство для менструальной гигиены. В один цикл каждая женщина использует от 8 до 25 штук. И есть нюансы, о которых стоит знать.
1. Прокладки и тампоны обычно изготавливаются из хлопка и вискозы. Звучит достаточно хорошо, не так ли? Но хлопковые плантации щедро обрабатываются пестицидами. Также вискоза и хлопок отбеливаются диоксидом хлора - канцерогенным веществом.
А вот и пример состава прокладки известного бренда: волоконный материал из полипропилена/полиэтилена, комбинация целлюлозы и суперабсорбентов. Клейкий слой - из различных полимеров и синтетических смол. Внизу - полиэтиленовая пленка и бумага с силиконовым покрытием.
То есть верхний слой - чаще всего из пластика. Проверить это легко - нужно поджечь прокладку, и она начнет плавиться.
2. FDA рассматривает прокладки и тампоны как "медицинское изделие", и производители могут не предоставлять полную информацию о составе. Что же "такого" может там быть? Нейтрализаторы запаха, красители, ароматизаторы.
3. Слизистая и стенки влагалища позволяют химвеществам получить прямой доступ к крови. Из-за регулярного использования средств гигиены (например, ежедневок) диоксины и другие токсины могут накапливаться в организме. Кстати диоксин признан одним из самых опасных химических веществ на планете.
NB! Если у вас много ежедневных выделений и белье с ними не справляется, нужно, прежде всего, исключить вагинит и другие инфекции. Если проблем со здоровьем нет, а выделения беспокоят, попробуйте отказаться от ежедневок. Они также могут провоцировать раздражения в области вульвы.
А почему об этом не кричат на каждом углу и где ссылки на исследования?
Из-за того, что тема менструации долго была табуированной, исследований о том, как химвещества влияют на здоровье влагалища, почти нет.
В 2015 году было проведено исследование популярных марок тампонов и в их составе выявили:
глифосат (ингредиент гербицида) - ВОЗ сейчас определяет его как вероятный канцероген
диоксин и фуран, даже небольшое количество которых может приводить к бактериальным инфекциям
"Независимые исследования обнаружили в тампонах и прокладках химические вещества, которые вызывают беспокойство: диоксин, канцерогены и токсины. Поэтому мы не можем быть уверены, что средства женской гигиены безопасны", - сообщили в The Guardian.
Что рекомендуют специалисты?
Использовать прокладки и тампоны из эко-хлопка, который выращивается без применения пестицидов, и отбеливаются перекисью водорода. Однако стоят они в 10 раз дороже.
Попробовать менструальную чашу. Она экологична, экономна и безопасна при соблюдении инструкции.
Купить или пошить многоразовые тканевые прокладки и тампоны.
Отказ от одноразовых средств гигиены также помогает экологии. Будьте здоровы!
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