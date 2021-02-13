На Киевщине новорожденный 20 минут не дышал после домашних родов: малыша спасли медики

На Киевщине, в Броварах младенец 20 минут не дышал после домашних родов, которые принимал сожитель роженицы, – мальчика реанимировали медики скорой помощи.

Об этом сообщает ТСН. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, однако о дальнейших последствиях таких родов в будущем для него пока еще неизвестно, отметили врачи.

По словам медработницы Павлины Левчук, которая реанимировала уже мертвого ребенка, делать ей это пришлось впервые за почти 50 лет работы. Она уточнила, что сожитель женщины вызвал скорую через три минуты после того, как та родила, сообщив, что у роженицы началось кровотечение.

Ехать было около 10 километров, и только на месте медики узнали, что мальчик родился без признаков жизни.

Левчук вместе с фельдшером Ольгой Прохоренко в четыре руки пытались запустить сердце, однако в течение пяти минут это не удавалось. Лишь через еще через такой же промежуток времени мальчик закричал.

Врачи доставили роженицу с младенцем в местный роддом. Малыш не мог самостоятельно дышать и есть. Он провел неделю в реанимационном отделении.

"Полноценно сказать, что никаких последствий для здоровья нет, можно будет только когда ребенку исполнится год, он начнет ходить, говорить" – сказала заведующая отделением Юлия Аубекерова.

Почему рожала дома, мать новорожденного не рассказала даже врачам. Обстоятельства ситуации начали выяснять работники социальной службы. За время лечения сожитель роженицы обустроил жилье, поэтому маме и малышу разрешили вернуться домой. Из роддома их должны выписать в понедельник, 15 февраля, уточнили журналисты.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Киеве умерла 34-летняя роженица, которая рожала дома с "духовной акушеркой". Ребенок выжил, его госпитализировали.

В течение беременности женщина не состояла на медицинском учете и не обращалась к врачам. Причиной смерти стала острая акушерская кровопотеря.