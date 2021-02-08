В больнице на Херсонщине умерла роженица и ребенок: врачи продолжили работать

В Херсонской области в роддоме погибла женщина и новорожденная девочка. Причастные к трагедии медики остались безнаказанными и продолжили принимать пациентов.

Как рассказал местный житель Дмитрий Бородай, который потерял жену Оксану и долгожданную дочь Анну, женщина скончалась от потери крови, ребенок – от нехватки кислорода. Об этом сообщил телеканал "Украина 24".

"Никого не было рядом, она кричала на всю больницу. Все это из-за гинеколога, посадить ее и всех посадить, чтобы виновные сидели за это убийство", – сказал мужчина.

Дмитрий Бородай Скриншот видео "Украина 24"

Адвокат пострадавшей семьи настаивает, что трагедия произошла из-за врачебной халатности. Если вину докажут в суде, медикам грозит до 2 лет тюрьмы или лишение права работать на должности до 5 лет.

Отвечать должна и сама больница, ведь, как указано в выводах спецкомиссии "материально-техническое и кадровое обеспечение не обеспечивает безопасности пациента и новорожденного ребенка".

Так, комиссия оценила качество предоставляемых роженице медицинских услуг как не соответствующие требованиям Министерства здравоохранения. Этот вывод предоставили адвокату семьи Бородай.

Выводы экспертов Скриншот видео "Украина 24"

В то же время акушерка, принимавшая роды, до сих пор работает. Из восьми врачей, которые имели отношение к инциденту, пока наказания получили только двое, хотя и символические – их отправят на стажировку.

Известно, что умершая Оксана Бородай была беременна в третий раз. Первых двух детей она родила без проблем.

"Мужик собаке лапу отрубил и наказали, два года ему дают за это. А здесь убили двух, и их не наказать, оставили работать на своих местах как ни в чем не бывало. Так не должно быть", – возмутилась свекровь погибшей Татьяна.

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