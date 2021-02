Молочница: врачи или самолечение

Молочница – время обратиться к врачу

Согласно некоторым оценкам, больше половины женщин при появлении признаков болезней, напоминающих вагинальный кандидоз (молочницу), занимаются самолечением на основе рекомендаций знакомых или советов из интернета. Наиболее частыми симптомами являются творожистые выделения из влагалища и белый налет, жжение и зуд в области промежности, дискомфортные ощущения в нижней части живота.

Однако помимо вагинального кандидоза, относящегося к числу грибковых заболеваний, подобные признаки могут возникать и при других болезнях. В результате легкомысленного подхода к собственному здоровью не исключено развитие серьезных осложнений, которые потребуют более дорогого и длительного лечения.

Необходимость диагностики

Грибковая природа болезней, сопровождающихся зудом в области влагалища/наружных половых органов, составляет примерно 1/3 часть всех обращений к гинекологу по этому поводу. В остальных случаях болезнь вызывают другие причины, что требует соответствующего лечения.

Для подтверждения диагноза и определения оптимальной терапевтической схемы требуются специальные исследования (например, микроскопия мазков, культуральное исследование, молекулярно-биологические методы).

У 9 из 10 женщин, обратившихся за медицинской помощью, вагинальную инфекцию вызывает Candida Albicans (Кандида белая). Также патология может возникать из-за других грибов Candida, таких как C. Glabrata, C. Parapsilosis, C. Tropicalis.

Также важное значение имеет частота возникновения эпизодов, наличие сопутствующих болезней/состояний, которые усложняют лечение (включая сахарный диабет, беременность, иммунодефицитные заболевания). При неправильно поставленном диагнозе или некорректном лечении процесс может осложниться и привести к развитию уретрита, цистита и др.

Причины развития молочницы

Микроорганизмы рода Candida являются частью нормальной микрофлоры рта, толстой кишки и влагалища у большинства здоровых людей. Под действием определенных факторов иммунная система начинает идентифицировать их как патогены и воздействовать при помощи белков (цитокина), что становится причиной воспалительного процесса.

Болезнь связана не просто с наличием грибов, а с их чрезмерным количеством, что приводит к их проникновению в глубокие слои слизистой оболочки и образованию микробных биопленок.

Вульвовагинальный кандидоз может быть острым либо рецидивирующим (хроническим). Второй диагноз ставят при четырех и более обострениях в год, он встречается примерно в 10-20% случаев.

Нет однозначного ответа, что является триггером начала острого процесса. Это может быть прием некоторых лекарственных средств, в частности антибиотиков, противозачаточных и эстрогенсодержащих препаратов, частый стресс и переутомление, дисбактериоз кишечника, снижение иммунитета, гормональные нарушения, ношение неудобного и тесного белья, несоблюдение правил гигиены и др.

Самолечение и его опасность

Самолечение любой патологии – опасное занятие, поскольку практически невозможно без медицинского образования и необходимых исследований поставить верный диагноз. Увлечение самостоятельным решением проблем со здоровьем, особенно молочницы, обосновано многими причинами: популярностью народных методов, широкой рекламой в средствах массовой информации препаратов, обещающих быстрый и гарантированный успех.

Во многих случаях это оборачивается маскировкой клинических проявлений, а не решением проблемы. Это значительно усложняет постановку верного диагноза и дальнейшее назначение эффективной терапии.

Еще одна опасность состоит в том, что частое применение некоторых лекарственных средств может способствовать развитию хронического процесса, поскольку грибок адаптируется и выработает устойчивость к ним. Также нельзя исключить и пагубное воздействие побочных эффектов, которые могут возникать из-за неверно подобранной дозировки или сопутствующих болезней.

Применение даже эффективных противогрибковых препаратов может не помогать по причине того, что зуд и дискомфорт в области наружных половых органов связан не с грибковой инфекцией, а являются реакцией на аллергены или химические вещества, которые содержатся в гигиенических прокладках, мазях, мыле.

Профилактика

Самостоятельные усилия лучше направить не на лечение заболевания, а на профилактику его появления. Для этого рекомендуется, прежде всего, правильно питаться: вагинальному кандидозу практически всегда сопутствует дисбактериоз кишечника, поэтому правильное и здоровое питание может позволить минимизировать вероятность появления болезни.

Также важно с осторожностью относиться к антибиотикам и другим лекарственным средствам, которые могут стать триггерным фактором появления молочницы, правильно подбирать нательное белье, средства интимной гигиены, при наличии эндокринных заболеваний следует проводить полноценное лечение.

Вагинальный кандидоз – изученное заболевание, которое в большинстве случаев хорошо поддается лечению. Однако при всей его простоте и очевидности симптомов поставить точный диагноз может не подруга или родственница, а квалифицированный врач.

