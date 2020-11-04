Как подготовиться к беременности после приема гормональных контрацептивов – советы врача

Многие женщины детородного возраста по всему миру принимают гормональные контрацептивы (ГК) для предупреждения беременности. Треть из них так или иначе решает создать семью и родить ребенка. Поэтому использование контрацепции – временный период в их жизни.

О том, какие вопросы чаще всего задают женщины и с какими мифами сталкиваются, рассказала акушер-гинеколог Елена Березовская Телеканалу "Доктор".

Как прекратить принимать гормональные контрацептивы?

Желательно, чтобы женщина завершила прием упаковки ГК, не нарушив продолжительности цикла (21+7 дней). Однако их прием может быть прерван в любой день. При этом кровотечение отмены может оказаться некачественным, что доставит женщине дискомфорт и даст повод переживать по поводу отклонений в работе яичников.

Если используются нетаблетированные формы, их прием может быть завершен после 21 дня гормонального воздействия.

Как быстро менструальный цикл восстанавливается после использования гормональной контрацепции?

Этот процесс зависит от нескольких факторов:

какими были менструальные циклы до приема контрацептивов;

в какой дозе и как длительно использовался гормональный препарат;

какой была индивидуальная реакция женщины на гормональный метод контрацепции и его отмену.

Стоит добавить, что современные препараты содержат низкие дозы гормонов, что помогает снизить негативное влияние на организм.

У некоторых женщин цикл может восстановиться сразу после отказа от контрацептивов, у других на это может уйти в среднем три месяца. Также скорость восстановления зависит от регулярности не только менструаций, но и овуляций до гормональной контрацепции. В целом большинство женщин беременеет в течение года регулярной половой жизни.

О гормональной контрацепции существует много мифов, увы, некоторые из них распространяют сами врачи.

Миф №1 – для зачатия ребенка необходимо принимать ГК

От женщин часто можно услышать, что врач назначил гормональные для получения регулярных менструаций. Это заблуждение, поскольку прием контрацептивов в режиме 21+7 никак не наладит цикл. Чтобы забеременеть, важна регулярная овуляция, а контрацептивы ее подавляют.

Миф №2 – после завершения приема ГК нельзя забеременеть от 3 до 6 месяцев

Это объясняют тем, что организму нужно "отдохнуть" от гормонов. Или после приема ГК циклы могут быть нерегулярными, что не позволит определить точный срок беременности. На самом деле, пара не должна терять 3-6 месяцев в ожидании "восстановления после гормонов".

Миф №3 – после приема ГК увеличивается вероятность зачатия

Это не так, поскольку не у всех овуляция восстанавливается сразу. Почти у 2% женщин наблюдается отсутствие менструаций в течение от 6 месяцев и дольше. Принимать ГК ради этого не стоит.

Миф №4 – после длительного приема оральных контрацептивов сложно забеременеть

Да, у некоторых наблюдаются сбои овуляторных циклов и на их восстановление требуется несколько месяцев. Но такая реакция женского организма индивидуальна.

Миф №5 – после приема ГК увеличивается риск многоплодной беременности

Если естественным путем многоплодные беременности возникают в 3% случаев, то после комбинированных оральных контрацептивов шансы возрастают меньше чем на 1%. Это утверждение более справедливо для препаратов, стимулирующих овуляцию.

Миф №6 – после приема ГК увеличивается вероятность пороков развития плода

Некоторые исследования находили подобную закономерность, но это касалось высокодозированных гормональных препаратов, которые сейчас не применяются. После них врачи рекомендовали воздержаться от планирования беременности. Современные ГК не требуют 3-месячного выжидания.

Миф №7 – после приема ГК организму нужно восстановиться и повысить иммунитет

Многие считают, что ГК влияют на баланс витаминов и минералов. Однако, это неправда. ГК могут изменить обмен углеводов и жиров, чем объясняется набор или потеря веса у некоторых женщин.

Также применение этого метода контрацепции не повышает вероятность выкидышей или внематочной беременности. ГК не способствуют "наращиванию" эндометрия. Часто их используют в лечебных целях, чтобы, наоборот, уменьшить его рост и кровотечения, например, при гиперплазии, аденомиозе.

Женщины должны понимать, что прием ГК никак не связан с увеличением шансов забеременеть.

MedOboz ранее писал, что нерегулярные или слишком длинные менструальные циклы у женщин в подростковом или взрослом возрасте могут быть связаны с большим риском ранней смерти.