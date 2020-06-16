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/ Гинекология

COVID-19 при беременности может вызвать симптомы опасной патологии – врачи

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У инфицированных COVID-19 беременных нередко наблюдаются признаки преэклампсии, которые проходят после излечения от новой инфекции.

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Такое заявление делали испанские медики из барселонской больницы Hospital Vall d'Hebron. Исследование опубликовано в журнале British Journal of Obstetrics and Gynaecology

Врачи наблюдали 42 женщин, срок беременности которых был более двадцати недель и у которых был выявлен COVID-19. Тяжелое течение болезни было у 8 беременных.

В шести из этих случаев были обнаружены признаки преэклампсии, однако у пяти пациенток диагноз не подтвердился.

"COVID-19 и преэклампсия имеют частично совпадающие клинические признаки, что может затруднить постановку диагноза и даже в некоторых случаях диагноз преэклампсии будет ошибочным", – сказал один из авторов исследования Манель Мендоса, передает РИА "Новости".

В работе ученых указывается, что результаты должны помочь избежать ошибочного диагноза и преждевременного родоразрешения.

Справка. Преэклампсия – осложнение беременности, развивающееся у 2-5% женщин в последнем триместре. Она может стать причиной развития серьезных проблем со здоровьем как у будущей матери, так и у ребенка, а в некоторых случаях привести к летальному исходу.

Для преэклампсии характерны повышенное артериальное давление, протеинурия (обнаружение белка в анализе мочи), отеки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВОЗ заявили, что факт передачи коронавируса от матери к ребенку при грудном вскармливании пока что не подтвержден.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Исследование ученых Беременность и роды Коронавирус
Место
Испания
Теги
врачи беременность вирус болезнь инфекция
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