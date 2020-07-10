Беременная может передать COVID-19 ребенку в утробе, – исследование

Исследование ученых подтвердило, что беременная женщина, зараженная COVID-19, может передать вирус плоду.

Об этом сообщил Medical Express. Исследователи из Италии провели небольшое исследование, которое охватило 31 беременную женщину с COVID-19.

Генетический материал вируса был обнаружен в одном образце пуповинной крови, двух влагалищных мазках и одном образце грудного молока. Исследователи также обнаружили специфические коронавирусные антитела в пуповинной крови и в молоке.

“В одном случае есть убедительные доказательства того, что новорожденный родился уже положительным, потому что мы обнаружили вирус в пуповинной крови и в плаценте", – сказал руководитель исследования, доктор Клаудио Фениция, специалист по иммунологии в Миланском университете

В другом случае у новорожденного были антитела к коронавирусу, которые не проникали через плаценту, поэтому они не передались от матери, а стали результатом прямого воздействия вируса на плод.

По мнению медиков, женщины не должны паниковать. Предварительные результаты небольшого исследования требуют масштабной проверки.

“В любом случае, возможность внутриутробной инфекции кажется относительно редкой, Только двое новорожденных дали положительный результат на коронавирус при рождении, и ни один из них не заболел”, – отметил ученый.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным медицинских колледжей США и Британии, пока не доказано, что коронавирус может передаваться ребенку в утробе матери.

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