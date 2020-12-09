Во Львове впервые робот сделал операцию человеку. Фото

Во Львове робот Da Vinci 9 декабря впервые прооперировал человека в коммунальной больнице.

Как сообщил на своей странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовый, 50-летний мужчина поступил в городскую больницу скорой помощи из Бродов с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение и в критическом состоянии.

Робот Da Vinci Naked Science

Медики решили использовать роботизированную систему.

"Da Vinci – это уникальный робот-хирург, с помощью которого можно делать сложнейшие операции в труднодоступных местах", – отметил Садовый.

Робот Da Vinci. Facebook Андрея Садового

По словам мэра, это стало большим прорывом для хирургии Львова и Украины, поскольку ранее такие операции выполняли только частные больницы.

Робот Da Vinci состоит из двух блоков. Первый предназначен для хирурга-оператора, а второй блок – это четырехрукое исполнительное устройство.

Одна из таких рук держит видеокамеру, которая передает картинку оперируемого участка. Еще две в режиме реального времени воспроизводят движения хирурга. Четвертая выполняет функции ассистента.

Facebook Андрея Садового.

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые в Украине робот Da Vinci провел операцию в Виннице. В хирургическом вмешательстве нуждался 54-летний мужчина, у которого была вторая стадия рака предстательной железы.