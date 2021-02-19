В Тернополе в детском саду произошла вспышка инфекции

В Тернополе в детском саду №10 произошла вспышка острой кишечной ротавирусной инфекции.

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Заболели 11 детей 2016–2017 г.р., из них двое были госпитализированы в Тернопольскую детскую больницу, остальных направили лечиться амбулаторно.

Состояние здоровья больных удовлетворительное, уточнили в сообщении.

Всего в ДОУ находилось 20 детей, в заведении провели комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Ранее стало известно, что в Виннице в результате взрыва, предварительно, самодельной петарды на территории детского сада №7 "Подоляночка" пострадали трое детей: 5-летняя девочка и два 6-летних мальчика.

Правоохранителей на место происшествия вызвала медсестра учреждения. Пострадавшие дети получили необходимую помощь на месте, их не госпитализировали.

По факту происшествия прокуратура начала уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 Уголовного Кодекса Украины – "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Луцке 56-летняя воспитательница детского сада №37 якобы раздавала подзатыльники и заклеивала рты четырехлетним детям скотчем.

Женщина, предварительно, делала это показательно, перед всей группой, а дошкольникам говорила, что это "секретики".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!