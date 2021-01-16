Ученые объяснили боль в животе после еды

Боль в животе после еды связана с кишечной инфекцией, где за воспаление отвечают тучные клетки. Такой иммунный ответ активирует гистаминовые рецепторы H1, которые и вызывают боль.

К такому выводу пришли ученые из Католического университета Левена (Бельгия), которые провели опыты на мышах, передает Nature. Исследователи отметили, что иммунный ответ также наблюдался и у людей с синдромом раздраженного кишечника после инъекций глютена, пшеницы, сои и молока в кишечник.

К тому же на мышах ученые изучили чувствительность висцеральных нервов, которые передают болевые сигналы из кишечника. Оказалось, что после инфекции эти нервы сильнее реагировали на механическую стимуляцию.

После исследователи ввели 12 пациентам растворы сои, пшеницы, глютена и молока. У всех людей наблюдалась воспалительная реакция оболочки кишечника в ответ хотя бы на один антиген. Активность тучных клеток и их количество вокруг нервов у пациентов также были выше.

В результате ученые доказали, что важную роль в воспалении и развитии болей в животе при синдроме воспаленного кишечника играет снижение толерантности к пищевым антигенам и повышение чувствительности висцеральных нервов после активации тучных клеток. Это открытие, возможно, поможет найти эффективную терапию синдрома воспаленного кишечника и избавить многих людей от частых болей в животе.

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