Лекарство от аппетита поможет при ожирении

Новое лекарство от аппетита подтвердило свою эффективность в лечении ожирения

Недавно были завершены клинические испытания препарата семаглутид. Согласно опубликованным результатам в журнале New England Journal of Medicine, он проявил высокую эффективность в борьбе с лишним весом. Это исследование выглядит настолько убедительно, что многие ученые видят в нем долгожданный прорыв в области медикаментозного лечения ожирения.

Лекарство, которое было бы безопасным и достаточно эффективным при лишнем весе, вызванном любыми причинами – расстройствами пищевого поведения, диабетом 2-го типа, ищут ученые многих стран мира. И именно исследования семаглутида, давно подтвердившего свою высокую безопасность в терапии сахарного диабета, позволяют говорить о новых возможностях. Хотя один вопрос все еще остается открытым – насколько долговременным будет результат и не вернется ли сброшенный вес.

Что представляет собой семаглутид

Семаглутид является препаратом, применяемым в составе лечения диабета 2-го типа. Он представляет собой искусственный аналог человеческого гормона ГПП-1, выброс которого в кровь происходит после еды.

Лекарство позволяет снизить уровень сахара в крови и оказывает влияние на аппетит, что в итоге способствует сокращению объема потребления калорий и уменьшению веса.

Исследование препарата университетским колледжем Лондона

Исследование эффективности семаглутида для снижения веса проводил Университетский колледж Лондона. Оно длилось 68 недель с привлечением почти 2000 человек из 16 стран. Участников отбирали по индексу массы тела: у всех из них он превышал 30, диабетиков в их числе не было.

Перед началом клинического испытания был проведен обучающий курс, целью которого было ознакомление с правилами ведения здорового образа жизни и отказ от вредных привычек. На протяжении исследования пациентами заполнялся дневник, в котором нужно было указывать сведения о съеденной пище и выполненных физических упражнениях.

Участников разделили на две группы, две трети из которых получали препарат, остальные – плацебо. Результаты оказались неожиданными даже для самих организаторов. В контрольной группе, в которой семаглутид в дозе 2,4 мг вводился один раз в неделю, среднее изменение веса составило 15%. В группе плацебо этот результат составил примерно 2,4%. Треть участников испытаний, получавших препарат, потеряла примерно 20% своего веса, в группе плацебо такого же результата смогли достичь лишь 2% испытуемых.

Помимо снижения массы тела были отмечены и другие важные преимущества применения семаглутида, а именно – у участников отмечалось более выраженное улучшение показателей, связанных с факторами риска сердечно-сосудистых болезней и диабета 2-го типа.

Причин не доверять полученным данным, по мнению профессора медицинской статистики Лондонской школы гигиены и тропической медицины Батиста Лерана, который принимал участие в испытаниях, нет. Организация исследования соответствовала всем существующим требованиям. Сложность экспериментов по медикаментозному лечению лишнего веса обычно состоит в том, что много участников покидает его, не дойдя до финала. В этом случае к подведению итога дошло 90% от начального числа испытуемых. Часть из них выбыла из-за побочных явлений семаглутида, проявляющихся преимущественно нарушениями пищеварения.

В чем проблема излишнего веса

Ожирение (ИМТ больше или равен 30) считается хроническим заболеванием и признается как одна из проблем глобального общественного здравоохранения. Оно приводит к развитию многих серьезных патологий, преимущественно – со стороны сердечно-сосудистой системы. Набором излишней массы тела часто сопровождается сахарный диабет второго типа. Однако нередко отмечается и обратное – развитие диабета на фоне ожирения.

Сегодня принято считать, что в большинстве случаев основой проблемы является расстройство пищевого поведения (механизма насыщения). Ситуация усугубляется снижением физической активности в период карантина и стресса, когда люди стали меньше двигаться и чаще оставаться дома.

В условиях пандемии Covid-19 лишний вес и его осложнения – одна из основных причин увеличения числа госпитализаций, потребности в искусственной вентиляции легких, продолжительном и дорогостоящем лечении.

Долгосрочная перспектива

Революционное клиническое испытание оставляет важный вопрос относительно долгосрочности результатов. Одна из его участниц, потерявшая за период эксперимента 28 кг (более 1/5 ее изначального веса), сообщила, что она действительно смогла легко соблюдать диету, поскольку чувство голода было не таким сильным. Однако после окончания исследования и применения препарата аппетит стал снова возвращаться, а вместе с ним – и лишний вес.

Это может говорить о том, что медикаментозная помощь, даже с такими обнадеживающими результатами, не сможет стать панацеей. Для снижения веса по-прежнему необходимо вести активный и здоровый образ жизни и контролировать питание.