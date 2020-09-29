Изжога после еды: врач назвала продукты, от которых стоит отказаться

Кислотный рефлюкс, или более привычно для нас – изжога, возникает, когда желудочная кислота попадает в пищевод. Состояние, при котором беспокоит ощущение жжение за грудиной, часто возникает как симптом некоторых заболеваний, либо же является следствием нарушения питания или избыточного употребления определенных продуктов.

Гастроэнтеролог Наталья Гордиенко рекомендует читателям MedOboz не затягивать с обращением к врачу, если изжога беспокоит вас раз в неделю или чаще, а также пересмотреть свой рацион на предмет наличия в нем "провокаторов" неприятного состояния.

Шоколад

Употребление шоколада (а точнее, какао, из которого варят шоколад) вызывает повышение уровня гормонов "счастья" в организме. А в избытке также приводит к расслаблению мышц, в том числе и сфинктера пищевода, из-за чего и может случиться вброс кислоты.

Обратите внимание на количество какаосодержащих продуктов в вашем меню. Возможно, причина изжоги кроется именно в них.

Газировка

Различные газированные напитки могут привести к появлению изжоги по двум причинам. Во-первых, большинство из них содержат много кислот, которые способствуют повышению кислотности желудка, в результате чего появляется чувство жжения. Во-вторых, за счет влияния углекислого газа (тех самых "колючих" пузырьков) нарушается функция сфинктера и происходит попадание желудочного сока в пищевод.

Чеснок

Ароматный чеснок часто используют в качестве дополнения к различным блюдам. Однако не всем такая добавка подходит: многие начинают испытывать неприятное жжение за грудиной сразу после употребления этого овоща как в чистом виде, так и в качестве приправы.

Все дело в наличии в его составе обжигающих веществ, которые раздражают слизистые оболочки органов пищеварения, а также способности повышать кислотность желудка и расслабляюще влиять на сфинктер пищевода.

Жаренья

Жареные блюда - основные виновники кислотного рефлюкса. Такие продукты содержат большое количество жиров, перегружают пищеварительную систему, повышают кислотность, из-за чего и вызывают боль и дискомфорт.

Попробуйте более здоровый способ приготовления еды – на гриле, на пару или в духовке. Наверняка вам удастся найти достойную замену жарке, при этом уберечь себя от плохого самочувствия.

Жирное мясо

Свинина, говядина, баранина и т.д. – все эти сорта мяса содержат сложно усвояемые жиры, из-за чего часто становятся причиной появления кислотного рефлюкса и приступов метеоризма. Блюда из них, как и в предыдущем случае, усложняют пищеварение и повышают кислотность желудка.

Чаще отдавайте предпочтение нежирному мясу, например, курице, индейке, крольчатине или телятине – наверняка после употребления легкого мяса ваше состояние останется в норме.

Кофе - один из главных провокаторов изжоги. РБК

Кофе

Для многих кофе – это неотъемлемая часть ежедневного рациона. Однако в случае появления изжоги он стоит одним из первых в списке продуктов, от которых стоит отказаться.

Дело в том, что кофеин раздражающе влияет на желудок и пищевод, а наличие большого количества кислоты в составе повышает риски приступа рефлюкса.

Кстати, в чае также содержится большое количество кофеина, потому при частых изжогах стоит ограничить употребление и этого напитка.

Мята

Мята встречается в составе различных продуктов, начиная жевательной резинкой, заканчивая десертами и чаями. Главное свойство мяты – расслабляющее влияние на организм, и именно это делает ее одним из лидеров среди провокаторов изжоги. Ведь расслабляюще мята действует не только на нервную систему, но и мышцы, в частности, сфинктера, отделяющего желудок от пищевода. Потому избыток мятной жвачки, леденцов или мохито так же может спровоцировать жжение в груди и общее недомогание.

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