7 домашних средств от кислотного рефлюкса

Изжога – пусть и не опасное, но крайне неприятное состояние, которое хотя бы раз в жизни испытывал каждый. Часто причиной "пожара" в животе может стать переедание, употребление определенных продуктов, сон или, наоборот, слишком высокая подвижность сразу после еды и прочие.

"Кислотный рефлюкс возникает, когда мышечное кольцо (нижний сфинктер пищевода), пропускающее пищу в желудок, расслабляется, чего обычно не должно происходить. В результате этого кислота попадает в пищевод, "обжигает" его слизистую оболочку, вызывая неприятные ощущения", – объяснила MedOboz гастроэнтеролог Наталья Гордиенко. По ее словам, если рефлюкс беспокоит вас часто (хотя бы раз в неделю), это является веским поводом пройти обследование, поскольку может свидетельствовать о серьезных нарушениях в организме.

Редкие же его эпизоды вероятнее стали последствием нарушением вашей привычной диеты или режима, потому для избавления от него достаточно принять лекарство от изжоги. Если такового под рукой не оказалось, можно прибегнуть к домашних "противопожарным" средствам.

Ромашковый чай

Для облегчения приступа изжоги выпейте теплого (не горячего) крепкого ромашкового чая (один чайный пакетик или десертная ложка рассыпного на 200 мл кипятка). Этот напиток широко известен своими успокаивающими свойствами, а также противовоспалительный действием и способностью сбалансировать уровень кислотности в желудке. Потому он быстро "осадит" кислоту и вернет вам хорошее самочувствие.

Жевательная резинка

Жевательная резинка также относится к эффективным средствам для борьбы с кислотным рефлюксом, поскольку в процессе ее пережевывания организм производит большое количество слюны, что и помогает понизить кислотность. Жуйте жвачку в течение 30 минут (начните, как только ощутили неприятные симптомы). Уже спустя пару минут слюнные железы активно включатся в работу, а через 10-15 изжога начнет отступать.

Жвачка также может послужить прекрасным средством в борьбе с изжогой Рамблер

Сок алоэ

Как уже говорилось, при изжоге кислота, попавшая в пищевод, раздражает его слизистую, вызывая воспаление и ощущение жжения. И унять эти симптомы поможет противовоспалительное средство, например, сок алоэ вера. Выпейте уже готовый сок, если таковой имеется в вашем арсенале, либо просто рассосите вместо леденца кусочек листа алоэ - наверняка это растение живет у вас на подоконнике (только не забудьте предварительно очистить его от пленки и колючей кромки).

Имбирь

Если ни алоэ, ни ромашки у вас под рукой не оказалось, на помощь придет корень имбиря. Он также обладает противовоспалительными свойствами и способствует улучшению пищеварения. Рассосите дольку вместо леденца, съешьте чайную ложку натертого корня или приготовьте из него чай – независимо от способа применения, это средство принесет облегчение уже через 15-20 минут.

Молоко

Если у вас нет непереносимости лактозы, можно использовать для борьбы с изжогой молоко. Стакан теплого напитка за счет жиров и высокого содержания кальция поможет нейтрализовать кислоту и успокоить раздраженную слизистую, благодаря чему неприятные ощущения быстро оставят вас в покое.

Миндаль

Еще одно экстренное средство, которое поможет при рефлюксе – миндаль. В нем содержатся вещества, которые помогают нейтрализовать пищеварительные кислоты, и тем самым помогут вам быстро вернуться в норму. Однако усердствовать с миндалем также нельзя – из-за высокого содержания жиров и других сложных для пищеварения веществ он может спровоцировать тяжесть в животе, метеоризм и другие неприятные ощущения. Для получения положительного эффекта достаточно разжевать 8-10 орешков.

Мед

Этот вкусный продукт, который считается универсальным помощником в борьбе с различными неприятными симптомами (кашель, боль в горле, головная боль и т.д.), наверняка найдется в вашем кухонном шкафчике, и также способен помочь в борьбе с изжогой. Весь его секрет в наборе противовоспалительных компонентов, которые помогут быстро успокоить раздраженную слизистую оболочку.

Чтобы мед поскорее сработал, разведите чайную ложку продукта в стакане теплой воды и выпейте этот напиток небольшими глотками.

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