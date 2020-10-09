Врач рассказал, как справиться с насморком и чего делать нельзя

Если ринит игнорировать или лечить неправильно, он может привести к гаймориту, отиту и другим осложнениям.

Как рассказал заведующий отделением отоларингологии Киевской городской клинической больницы №9 Богдан Биль, воздух, проходя через нос, освобождается от частиц пыли и микробов, согревается, увлажняется. Тем самым предупреждает воспаление горла и уха, дыхательных путей.

Ринит нельзя игнорировать. Источник: 24tv.ua 24tv.ua

"Дышать носом помогут сосудосуживающие капли. Но их нельзя закапывать более пяти (максимум – семи) дней. Если капли применять длительно и часто, то можно спровоцировать патологические изменения в слизистой, вызвать сосудистые нарушения, вплоть до повышения артериального давления. Пациентам, страдающим гипертонической болезнью, мы часто рекомендуем "детские" дозы сосудосуживающих капель", – отметил он.

По словам врача, промывания носа полезны только при вирусной инфекции, чтобы очистить слизистую.

"Сегодня есть много спреев, которые под давлением хорошо промывают полость носа. Их уместно применять, когда есть воспаление. Но если пересыхает слизистая, промывание может усилить ее сухость и даже вызвать отечность", – предупредил Биль.

Чтобы увлажнить полость носа, размягчить корки, врач советует использовать масляный раствор витаминов А и Е.

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