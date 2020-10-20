Вирус атакует: как помочь детям меньше болеть

Лучшим решением будет заручиться поддержкой врача и с его помощью защищать ребенка от агрессивного вирусного окружения прямыми противовирусными препаратами, об этом сообщает grippua.

Для вируса холодный период года – благоприятное время для распространения среди детей, у которых через несколько дней появляются первые проявления острой респираторной вирусной инфекции.

Недостаточно развитый иммунитет и не полностью сформированные защитные барьеры объясняют, почему первыми в ряде простудных заболеваний оказываются именно дети, которые могут переносить по 8-10 инфекционных заболеваний за год.

Важно понимать, что чрезмерная активация пока еще незрелого иммунитета вероятнее всего никак не повлияет на способность справиться с вирусным агрессором, а значит, не отразится на том, как быстро заболеет ребенок после такого "лечения" и как долго будет длиться у него болезнь.

Чаще всего малыши подхватывают вирусы, находясь в детском коллективе и преимущественно – в помещении. На протяжении первых нескольких дней присутствие вируса можно не замечать, он проявит себя лишь после размножения.

Чтобы не допустить развития респираторного заболевания у ребенка, который постоянно находится в наполненной вирусами среде, нужно принимать меры заранее и на заниматься самолечением, советуют специалисты.

Следует обратиться за консультацией к врачу и обсудить с ним возможность предотвращения развития ОРВИ у ребенка в самом начале заболевания, когда вирус с высокой степенью вероятности уже обосновался в ее дыхательных путях. Это нужно делать, как только ребенок переступил порог детского коллектива.

Врач в такой ситуации может посоветовать прямые противовирусные препараты, например, сироп Флавовир . Действие сиропа заключается в блокировании размножения вируса внутри зараженной клетки, которая не позволяет ему воссоздавать многочисленную армию собственных копий. И чем раньше будет начат прием Флавовира, тем меньше будет количество вирусных захватчиков. Это может помочь не только устранить заболевание в самом начале, но и не разрешит огромному количеству вирусов выделяться в окружающую среду и заражать окружающих детей.

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