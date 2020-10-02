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/ Грипп и простуда

В аптеки Украины завезли вакцины против гриппа, защищающие от трех штаммов

4.6т
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В аптеках Украины появилась первая трехвалентная вакцина против гриппа.

Об этом в пятницу, 2 октября, на странице в Facebook сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава. Уточняется, что уже доступна в продаже первая партия (30 360 доз) вакцины "Джис Флю" (Южная Корея). Этот препарат прошел лабораторный контроль.

Также в страну завезли 45 тысяч доз трехвалентной вакцины "Инфлювак" (Нидерланды). Она поступит в продажу после лабораторного контроля.

Кроме того, ориентировочно через две недели будет в продаже четырехвалентная вакцина "Ваксигрип Тетра" (Франция).

Эксперты пояснили, что трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в северном полушарии этого эпидсезона, четырехвалентная – от четырех.

В ЦОЗ напомнили, что прошлого эпидсезона от осложнений гриппа в Украине умер 71 человек, гриппом и ОРВИ переболели 4,9 млн людей (12,9% населения), 63% из которых – дети до 17 лет.

Прошлого эпидсезона в Украину было поставлено 500 тысяч доз вакцин от гриппа, однако вакцинировались лишь 238 079 человек (0,6% населения). Доля детей среди привитых составила 10,5%.

Полный пост ЦОЗ в Facebook.
Описание:

Полный пост ЦОЗ в Facebook.

Источник:

Скриншот

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В аптеки Украины завезли вакцины против гриппа, защищающие от трех штаммов
Описание:
Источник:

Скриншот

Alt:

В аптеки Украины завезли вакцины против гриппа, защищающие от трех штаммов
Описание:
Источник:

Facebook / Центр общественного здоровья

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в сезоне 2020–2021 в северном полушарии будет циркулировать четыре вируса гриппа.

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Автор
Дарья Дурова Дарья Дурова
Темы
Вакцинация Вакцинация в Украине
Место
Украина
Теги
грипп и ОРВИ Центр общественного здоровья Прививки от гриппа
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