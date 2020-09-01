В Украину поставят более 650 тыс. доз вакцин против четырех видов гриппа

В Украину к эпидсезону 2020-2021 годов будет поставлено 665 тысяч доз вакцин от гриппа четырех видов.

Об этом в Facebook сообщил Центр общественного здоровья. Там напомнили, что вакцинация от гриппа – лучшая профилактика этого заболевания.

Украинцы смогут получить вакцины двух видов – трехвалентную и четырехвалентную.

Специалисты пояснили, что трехвалентного вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии в этот эпидсезон, соответственно, четырехвалентная – от четырех.

К эпидсезону 2020-2021 годов в Украину будет поставлено:

500 000 доз вакцины VAXIGRIP TETRA (производитель Франция, четырехвалентная);

45 000 доз вакцины Инфлувак (производитель Нидерланды, трехвалентная);

100 000 доз вакцины ДжиСи Флю (производитель Республика Корея, трехвалентная);

20 000 доз вакцины ДжиСи Флю Квадривалент (производитель Республика Корея, четырехвалентная).

В связи с постоянными антигенными изменениями вируса гриппа, ВОЗ ежегодно обновляет свои рекомендации относительно состава вакцины. В этом году вакцины были разработаны с учетом прогноза ВОЗ относительно таких штаммов гриппа:

вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09;

вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);

вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage);

вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

По данным Центра общественного здоровья, в течение прошлого эпидемического сезона гриппом и ОРВИ переболели 4,9 млн украинцев, или 12,9% населения, 63% из них дети в возрасте до 17 лет. От осложнений гриппа умер 71 человек.

Также в ЦОЗ сообщили, что в прошлом эпидсезоне в Украину было поставлено 500 000 доз вакцин от гриппа, однако сделали прививки лишь 238 079 человек (0,6% населения), доля детей среди вакцинированных составила 10,5%.

Украина закупит вакцины от 4 видов гриппа. Facebook Центра общественного здоровья

Симптомы гриппа и ОРВИ. Facebook Центра общественного здоровья

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в сезоне 2020–2021 в северном полушарии будет циркулировать четыре вируса гриппа, вакцины от которых получит Украина.

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