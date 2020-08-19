В Украине будут циркулировать 4 вида гриппа: когда ждать вакцин

Вакцины против гриппа могут доставить в Украину не в августе-сентябре, как ранее обещал Минздрав, а позже – к октябрю-ноябрю.

Об этом сайту "Сегодня" сообщила начальница отдела гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Оксана Артемчук. Эксперт уточнила, что в страну могут ввести не все зарегистрированные препараты.

"Мы написали производителям вакцин официальные письма с просьбой сообщить сроки поставки и запланированное количество, чтобы мы знали, сколько вакцин будет доступно в новом эпидемическом сезоне. Пока информацию мы не получили.

Но учитывая предыдущий опыт, то вакцины приезжают обычно в октябре-ноябре. Возможно, в этом сезоне они будут раньше, но пока официальных сообщений мы не получили", – сказала она.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в сезоне 2020–2021 в северном полушарии будет циркулировать четыре вируса гриппа:

вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09;

вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);

вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage);

вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

В Украине на 25 июля было зарегистрировано четыре вакцины против гриппа, отметила Артемчук. Это "Ваксигрипп тетра" (Франция), "Джиси Флю" (Южная Корея), "Инфлувак" (Нидерланды) и "Инфлуенза ваксин" (Китай).

При этом новые четырехвалентные вакцины, в отличие от трехвалентных, защищают от всех четырех штаммов, которые могут циркулировать в Украине. Сейчас проходит регистрацию четырехвалентная вакцина "Инфлувак тетра" (Нидерланды), кроме того, уже зарегистрирована "Джиси флю квадривалент".

"По украинскому законодательству, ввозиться могут только те вакцины, которые успешно прошли экспертизу внесения изменений в штаммовый состав. Экспертиза завершена для вакцины "Ваксигрипп тетра" и продолжается для вакцин "Инфлувак" и "Джиси Флю" по состоянию на 31 июля. Это означает, что производители собираются ввозить данные вакцины. Что касается четвертой вакцины "Инфлуенза ваксин" – производитель не подавался на процедуру изменения штаммового состава", – рассказала Артемчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцинация против гриппа не поможет стопроцентно избежать инфицирования COVID-19, но при этом обезопасит человека от двойного заражения этими вирусами, заявил ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!