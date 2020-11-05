В Канаде человек заразился редким штаммом свиного гриппа

Редкий штамм свиного гриппа H1N2 обнаружен в канадской провинции Альберта у пациента с симптомами сезонного гриппа.

Об этом сообщили канадские органы здравоохранения, пишет MedicalXpress.

"Это единственный случай гриппа, зарегистрированный в Альберте в этом сезоне", – говорится в заявлении.

Пациент обратился в больницу за помощью с легкими симптомами гриппа. Болезнь прошла без осложнений, человек быстро выздоровел. Медики считают, что данный штамм не мог распространиться дальше.

С 2005 года это 27-ой случай заражения людей H1N2 во всем мире и первый в Канаде.

MedOboz ранее сообщал о выявлении в Дании мутировавшего коронавируса. Опасный штамм обнаружен у норок, из-за чего все животные на территории страны будут уничтожены.