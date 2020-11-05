Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Грипп и простуда

В Канаде человек заразился редким штаммом свиного гриппа

  • В Канаде зафиксировали случай заражения штаммом свиного гриппа H1N2

  • У пациента наблюдались легкие симптомы сезонного гриппа

527
Читать материал на украинском

Редкий штамм свиного гриппа H1N2 обнаружен в канадской провинции Альберта у пациента с симптомами сезонного гриппа.

Об этом сообщили канадские органы здравоохранения, пишет MedicalXpress.

"Это единственный случай гриппа, зарегистрированный в Альберте в этом сезоне", – говорится в заявлении.

Пациент обратился в больницу за помощью с легкими симптомами гриппа. Болезнь прошла без осложнений, человек быстро выздоровел. Медики считают, что данный штамм не мог распространиться дальше.

С 2005 года это 27-ой случай заражения людей H1N2 во всем мире и первый в Канаде.

MedOboz ранее сообщал о выявлении в Дании мутировавшего коронавируса. Опасный штамм обнаружен у норок, из-за чего все животные на территории страны будут уничтожены.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Место
Канада
Тег
свиной грипп
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Грипп и простуда

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости