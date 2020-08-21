Ученые Оксфордского университета в Великобритании подтвердили эффективность употребления меда при ОРВИ.

Об исследовании пишет The Guardian. В некоторых случаях доктора рекомендуют мед в качестве альтернативы лекарствам: это средство всегда доступно и не имеет побочных эффектов. Детям часто дают мед при первых признаках простуды, но его эффективность при заболеваниях верхних дыхательных путей у взрослых почти не исследовалась.

Ученые проанализировали медицинские базы данных и нашли 14 подходящих клинических экспериментов, включавших в общей сложности 1761 участника.

Ученые подтвердили эффективность меда при лечении кашля Фото: grivna.ks.u

Выяснилось, что использование меда смягчало симптомы, особенно частоту и силу кашля. Несколько исследований показали, что признаки болезни проходили раньше на один-два дня. Однако ученые отмечают, что только в двух экспериментах учитывался возможный эффект плацебо.

Авторы отмечают, что заболевания верхних дыхательных путей чаще всего вызваны вирусами, поэтому использование антибиотиков может быть неэффективно и не нужно.

Как сообщал OBOZREVATEL,около 20-25% меда, который проверяют эксперты в Украине, является фальсификатом, негодным для экспорта. Этот продукт возвращается на внутренний рынок и продается украинцам.