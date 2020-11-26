Ученые нашли причину высокой смертности от гриппа

У бактерий также есть фермент, который подавляет иммунную систему

Во время вирусной инфекции в легких формируются благоприятные условия для роста пневмококков

Летальность от гриппа может быть связана с повышенным риском развития бактериальной пневмонии

Одной из причин большого количества смертей от гриппа является повышенный риск бактериальной пневмонии.

Ученые из Каролинского института пришли к выводу, что важную роль в этом играют суперинфекции, а именно пневмококки, пишет MedicalХpress.

Грипп вызывается вирусом, но наиболее частой причиной смерти является вторичная бактериальная пневмония, а не сам вирус как таковой. Перенесенный ранее грипп повышает чувствительность к пневмококковым инфекциям.

Исследователи с помощью животной модели определили вызванные гриппом изменения в нижних дыхательных путях, которые влияют на рост пневмококков в легких.

Различные питательные вещества и антиоксиданты во время гриппа просачиваются из крови в легкие, создавая там благоприятную среду для роста бактерий. Пневмококки адаптируются к воспалению, увеличивая производство протеазы HtrA, которая позволяет им "захватить" нижние дыхательные пути.

Понимание этого механизма дает возможность для поиска новых методов лечения двойных инфекций. Один из вариантов – использование ингибиторов протеазы HtrA.

Ученые предполагают, что воспалительные процессы в легких, вызванные коронавирусом, тоже могут способствовать развитию бактериальных инфекций.

Ранее MedOboz писал, что эксперты ВОЗ назвали основные варианты передачи COVID-19 человеку. По их мнению, SARS-CoV-2 мог передаться человеку напрямую от летучей мыши.

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