Twindemic: мир готовится к двойной пандемии – гриппа и коронавирусной инфекции

Эпидемиологи всего мира предполагают, что февраль–апрель 2021 года могут быть осложнены возникновением " твиндемии " (twindemic) – всплеском сезонных случаев гриппа или его полноценной эпидемией одновременно с распространением новых штаммов коронавируса

Чем опасна twindemic и что делается в ее преддверии?

Отличие гриппа и других "тяжелых" ОРВИ весной 2021 года от всех предыдущих лет, как предполагают, будет базироваться на том, что симптомы этих заболеваний свойственны и COVID-19. И потому будет работать следующая схема:

Есть симптомы тяжелого респираторного заболевания – делаем тест на COVID-19. Тест негативный – врачи пациента почти перестают замечать. Потому что заняты, в первую очередь, коронавирусными пациентами.

В итоге в соцсетях уже распространяются логичные шутки: сейчас, чтобы твой грипп реально лечили, тебе необходимо раздобыть поддельный позитивный тест на коронавирус.

Дополнительная проблема – все заболевающие ОРВИ и гриппом (как и любой иной болезнью) сразу же направляются на тест на коронавирус, создавая дополнительную нагрузку на и без того перегруженные лаборатории. Впрочем, этот факт можно использовать – ведь вирус гриппа выявляется тоже ПЦР-тестами.

Именно потому первое, что сделано в рамках подготовки к twindemic и на Западе, и в Украине – к концу 2020 года налажен выпуск тестов "3 в 1", реагирующих и на коронавирус, и на два актуальных в этом эпидсезоне штамма вируса гриппа.

Весной 2021 года, по сообщению FDA (U.S. Food and Drug Administration), планируют выпустить еще более универсальные тесты. Они будут срабатывать и на 4 актуальных штамма гриппа, и на новые штаммы коронавируса, о появлении которых заявлено в декабре-2020.

А вдруг тяжелый COVID-19 – это микст-инфекция с гриппом?

Почему эпидемиологи США и Украины настояли на тестировании на две болезни одновременно? Или даже на тестировании точно заболевших коронавирусной инфекцией еще и на грипп?

Потому что возникла гипотеза, что некоторые тяжелые случаи COVID-19 являются двойной болезнью – микст-инфекцией (коинфекцией) с гриппом.

"Иммунной системе труднее бороться с коронавирусом и гриппом одновременно. Вы рискуете получить серьезное повреждение легких, более длительное заболевание, более серьезные осложнения и даже смерть", – комментирует гипотезу Лиза Марагакис, инфекционистка Университета Джона Хопкинса, Балтимор, штат Мэриленд.

Напомним, что еще во время пандемии гриппа 1918 года у некоторых бактерий была открыта постоянная синергия ("сотрудничество") с вирусом гриппа – прежде всего, у особого вида стрептококков – пневмококков. Они почти перестали проявлять себя в дыхательной системе человека "с нуля", а приспособились к разделению очередности с вирусами гриппа. То есть вначале вирусы вызывают первичную болезнь, и только тогда, в ее разгар, вступает затаившийся в организме "резервный полк" пневмококков – они начинают массово размножаться и "добивать" клетки легких.

Есть гипотеза, что синергии с возбудителями ОРВИ "научились" и другие стрептококки (вызывающие, например, острый тонзиллит, известный как ангина), и стафилококки, и туберкулезная микобактерия.

Синергия двух "серьезных" респираторных вирусов пока еще не изучалась – но гипотеза о возможности такого "сотрудничества" коронавирусов и вирусов гриппа уже прорабатывается инфекционистами США.

Так, по словам Лизы Марагакис, идет изучение того, какая инфекция в предполагаемой микст-инфекции может чаще оказываться вторичной, а какая облегчит другой инфицирование организма. "Мы пока не знаем, увеличивает ли COVID-19 ваши шансы заразиться гриппом или наоборот. Но вы определенно более уязвимы с одной из этих инфекций перед другой, вам будет сложнее парировать последующие инфекции".

Впрочем, даже если вы заболеете не одновременно, а последовательно – вначале COVID-19, а спустя некоторое время гриппом или наоборот – ничего хорошего в этом тоже нет.

Внимание на детей

"Особую осторожность в отношении гриппа стоит проявить детям (точнее, их родителям) и молодым людям до 40 лет", – уверен доктор медицинских наук Джозеф Даффи, главный врач клиники St. Joseph’s Health в Патерсоне, штат Нью-Джерси.

Люди старшего возраста и так сейчас (среднестатистически) тщательнее самоизолируются и дезинфицируют поверхности, резко уменьшая для себя возможность заразиться не только коронавирусной инфекцией, но и гриппом, и другими вирусными и бактериальными респираторными инфекциями.

А вот детям и молодым людям стоит вспомнить о гриппе, во-первых, потому, что они давно "расслабились" и начали игнорировать карантинные меры.

Во-вторых, даже если справедлива теория интерференции, вытеснения одного эпидемического вируса другим (в данном случае предполагают вытеснение вирусов гриппа коронавирусом) – эта гипотеза все равно будет слабо работать на детях и молодежи.

Причина проста – дети и молодежь заболевают COVID-19 относительно редко. И миллионы не болевших этой новой болезнью девочек и мальчиков никакая интерференция не убережет от "успешного" инфицирования, если рядом окажется больной гриппом.

Впрочем, появившийся в Великобритании штамм коронавируса VUI-202012/01, согласно первым месяцам наблюдений, инфицирует детей гораздо активнее, чем предыдущие штаммы.

Однако пока что в остальных странах мира распространены именно предыдущие штаммы. И если в феврале-2021 развернется эпидемия гриппа, шансы ребенка заболеть гриппом будут выше, чем шансы заболеть COVID-19.

Что делать ввиду возможности twindemic?

Лучший вариант обезопасить себя и своего ребенка от "твиндемии" (а также и от эпидемий других ОРВИ) – принимать и давать ребенку для профилактики противовирусные препараты прямого действия (имеется ввиду доказанная способность действующего вещества влиять на одну или несколько "мишеней" вируса, к примеру, на белковые соединения, помогающие вирусу размножаться). При этом важно выбрать препарат, не имеющие побочных эффектов.

Обратитесь к своему семейному врачу, а с ребенком к педиатру – и врач может посоветовать для дошкольника, например, безрецептурный сироп Флавовир с действующим веществом протефлазид. Которое выделено из природных флавоноидов и способно эффективно снижать вирусную нагрузку, блокируя механизм репликации (размножения) различных вирусов – возбудителей гриппа и ОРВИ. Флавовир – специальная детская форма в виде сиропа. Взрослые могут использовать препарат с действующим веществом протефлазид в виде капель/настойки.

Такие растительные препараты наиболее эффективны в первые часы после инфицирования различными вирусами. Они снижают скорость размножения вирусов в клетках организма человека – и тогда иммунитет успевает справиться с этим "нашествием" сам. Даже если это нашествие двух видов вирусов одновременно.

Почему возможно с помощью сиропа Флавовир защититься сразу от нескольких вирусов? Потому что он влияет на вирусные белки размножения, благодаря которым в клетке осуществляется производство многочисленной армии вирусного потомства, которое выйдя из нее, будет атаковать новые клетки и вызывать заболевание.

Существует только два вирусных белка размножения, которые есть у всех вирусов – это ДНК- и РНК-полимераза. И на них влияют природные флавоноиды, угнетая их работу. Последствием такой блокады является неактивный вирус, который не способен воспроизвести свое потомство. Становится ясным, что чем раньше будет начато лечение, тем меньшее число вирусных копий успеет насинтезироваться в пораженных вирусом клетках дыхательных путей. А значит, их вред будет меньшим, а заболевание пройдет намного легче. И это касается всех попавших в организм вирусов.

Поскольку речь идет о периоде, возможно, бессимптомном, угадать наступление которого нереально – следует принимать и давать ребенку подобные препараты для профилактики каждый день.

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